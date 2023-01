Amazon ajorna l’acord pel tancament de la planta de Martorelles

La segona trobada entre treballadors i direcció d’Amazon a Martorelles acaba sense acord. Segons expliquen fonts de la negociació, la plantilla exigeix a l’empresa que consideri el procediment –el trasllat de l’activitat del magatzem de la localitat vallesana a Saragossa– com un acomiadament d’afectació col·lectiva. D’aquesta manera, reclamen que els empleats siguin “recol·locats en altres magatzems de l’àrea de Barcelona”.

Aquest, segons la part social de la negociació, és el principal punt en disputa. La multinacional no ho considera un acomiadament col·lectiu, sinó un trasllat, i, per tant, canviaria els llocs de treball cap als nous centres. Sigui com sigui, l’operació afectarà uns 745 treballadors, a més de les empreses subcontractades que presten serveis al magatzem, com les de neteja, que augmentarien el cens de l’acomiadament col·lectiu en unes 70 persones, segons explica al presidenta del comitè d’empresa Esther Rodríguez. Com apunta la mateixa representant, l’empresa ha emplaçat la plantilla a una nova reunió la pròxima setmana per facilitar al comitè una sèrie d’informes sobre el trasllat que han exigit els mateixos empleats.

La vaga, en espera

Els treballadors ja van anunciar, després de la primera reunió amb la direcció, que esperarien a la decisió definitiva de l’empresa pel que fa al format d’execució del trasllat abans de convocar aturades. Tot i això, com confirma la mateixa Rodríguez a aquest mitjà, sí que es mantindran mobilitzacions coincidint amb totes les reunions entre comitè i direcció. Durant aquest mateix dimecres, els afectats s’han concentrat davant la planta, en una acció sense incidents

La pròxima taula se celebrarà el pròxim dimarts dia 31. Les parts tenen un mes assolir un acord partint des del passat dia 19, quan direcció i treball es van reunir per primer cop. El pròxim dissabte, els treballadors es trobaran en assemblea al pavelló municipal de Martorelles, com van fer el passat diumenge, per acordar l’estratègia de cara a les negociacions. La plantilla ja ha rebut el suport de les administracions locals i de representants polítics de diversos municipis de l’entorn; i es trobarà amb l’Ajuntament de Martorelles i la Generalitat el pròxim divendres.