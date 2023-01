CCOO concedeix lligar la revisió salarial a la salut de les empreses

Comissions Obreres proposarà a la patronal espanyola CEOE que la clàusula de revisió salarial –la principal reivindicació del món del treball de cara a les actualitzacions de convenis col·lectius– s’apliqui depenent de la salut econòmica de les empreses. La mesura lliga els salaris definits per conveni –sigui d’empresa o sectorial– al creixement de la inflació. Amb aquesta concessió, anunciada pel secretari general estatal Unai Sordo, els augments salarials dependrien també dels resultats empresarials o de la situació del sector.

A banda de les pujades de sous, la revisió salarial ha estat el principal escull per a la renovació de molts dels convenis col·lectius que quedaven sense activitat a finals de 2022. De fet, va trencar les converses de la taula de negociació entre sindicats i patronal al maig per l’acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC), en tant que els representants dels treballadors el consideraven una línia vermella.

Amb aquesta proposta sobre la taula, Sordo reclama la reactivació de les converses per l’AENC sobre una base d’augments salarials del 4% per al 2022, i entre el 2,5% i el 3,5% fins al 2024, en un document que inclogui la revisió salarial. La central transmetrà als empresaris la mesura en la seva pròxima reunió, encara sense data.

Índex públic

Per sistematitzar la referència de salut de les empreses, Sordo demana a l’executiu espanyol un índex homologable per demostrar “la marxa econòmica real de les empreses i sectors” perquè les més de 1.000 taules de negociació col·lectiva actives a l’Estat “les tinguin en compte”. Haurien de ser els ministeris de Treball i Economia Social i Hisenda els encarregats de proposar aquesta taula a empresaris i treballadors, d’elaboració “relativament senzilla”.

Per començar a definir el patró, Sordo sugereix les dades del Sistema per a la millora de la informació econòmica per a la negociació col·lectiva, una base de dades que incorpora xifres de l’agència tributària, la seguretat social, el servei estadístic de treball i l’INE, entre altres organismes públic d’anàlisi econòmica.

Negociació tensa

El passat mes de maig, empresaris i treballadors ja van trencar les converses per establir un marc retributiu conjunt en el marc de la negociació col·lectiva –un trencament que fonts sindicals han definit a TOT Economia com “un fracàs”–. Fins i tot amb aquesta adaptació de les reclamacions de les centrals, Sordo considera que el procés per pactar l’AENC no serà “pacífic ni senzill”. La màxima de les principals organitzacions de treballadors de l’Estat, com va establir el secretari general de CCOO a Catalunya Javier Pacheco, continuarà sent “salari o conflicte”.