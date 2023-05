CCOO reclama un “nou model industrial” de cara a les municipals

Comissions Obreres posa sobre la taula el seu full de ruta per les eleccions municipals. En una oberta crida al vot a les candidatures d’esquerres als consistoris del país, el sindicat complementa els programes “progressistes” amb un decàleg de grups propositius centrats a l’habitatge, la transformació del model productiu o les inversions en serveis públics. El secretari general dels representants dels treballadors a Catalunya, Javier Pacheco, ha fonamentat les reclamacions en una nova “legitimitat reforçada” del diàleg social després de consecucions com l’acord salarial amb la CEOE o les pujades de l’SMI. “Els treballadors són el principal subjecte polític del país, perquè són majoria”, subratlla.

Amb una clara centralitat de la transformació econòmica i industrial, el sindicat reivindica “la concertació social i el lideratge públic”, també els municipis, en el canvi de model productiu del país. Al voltant de l’encara jove PNI 2022-25, Comissions reclama a les candidatures municipals “impulsar el creixement de la indústria des de la cohesió territorial, la transformació digital i ecològica i l’impuls a la transició energètica renovable”. En aquest sentit, aposten per una empenta de “l’economia verda”, especialment quant a la creació de nous llocs de treball. “Cal donar suport a iniciatives empresarials orientades a la sostenibilitat”, sigui pel que fa a la creació de noves empreses al municipi o a la reconversió dels negocis que ja hi operen.

Contra la “massificació turística” que es pateix a les principals ciutats del país, CCOO exigeix als governs sortints un “equilibri entre una activitat econòmica fonamental –com és el turisme– i l’impacte en el medi natural”. En aquest sentit, el sindicat creu necessària una “diversificació” del model d’atracció de visitants que prioritzi els viatges de proximitat. Una millor gestió del sector que, asseguren, portarà a “millorar les condicions de treball” a una precaritzada base laboral turística. També per la proximitat aposten en el cas dels serveis, especialment quant al comerç. Amb una promoció de “la producció agrícola de proximitat”, l’entitat reclama mesures com la reducció dels envasos d’un sol ús, la implementació de nous instruments digitals que destaquin el consum sostenible o una millor gestió dels horaris comercials.

En un moment d’important conflicte fiscal –amb la recent qüestió d’inconstitucionalitat presentada per Foment del Treball contra l’impost de patrimoni, entre altres tensions– CCOO exigeix als municipis una “fiscalitat justa, verda i progressiva”. Els impostos municipals, argumenten, haurien d’esdevenir més progressius per “poder fer efectiva una veritable redistribució de la renda”; especialment en el cas de l’IBI. Més enllà de tributs concrets, el sindicat eleva als executius municipals una “revisió en clau ambientalista” de tributs com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica. Una reforma en aquest sentit esdevé, apunten, “especialment rellevant en un context com l’actual emergència climàtica”.

Imatge grupal del debat amb els alcaldables de Barcelona organitzat per Pimec / ACN

Habitatge “sostenible i saludable”

En la mateixa línia d’algunes de les candidatures que ja han presentat els seus programes durant les darreres setmanes, Comissions aposta per “generar un parc públic de lloguer assequible”. Si bé altres propostes se centren en la construcció, el sindicat reclama, entre altres mesures, passar els habitatges de la Sareb al parc públic, així com augmentar el pressupost d’habitatge per sobre del 0,1% del PIB actual. Més enllà de les polítiques exclusivament centrades en l’apartat residencial, emfatitzen la necessitat de millorar les condicions de serveis i mobilitat fora de les grans ciutats per “descongestionar-les” i facilitar l’accés i l’estada a zones rurals.

A banda de l’ampliació del parc públic d’habitatge, el sindicat considera imprescindible “suport efectiu a les persones que han patit un procés de desnonament” mitjançant l’exercici de normatives de segona oportunitat. En aquest sentit, exigeix “acompanyament” a les famílies que sostenen un conflicte amb bancs o propietaris, així com “gestionar la defensa dels drets de la ciutadania” davant els proveïdors de serveis que provoquen els talls de subministraments.

A banda de la centralitat de l’economia i l’habitatge, el decàleg compta amb mesures municipals contra l’emergència climàtica, la sequera; així com la promoció del “treball digne i la igualtat d’oportunitats” en la mateixa línia de la transformació del model productiu. En conjunt, Comissions eleva aquest decàleg com “la llavor d’un nou contracte social” que respongui a les necessitats de la majoria en el segle XXI.

Crida a les esquerres

En aquest sentit, Pacheco ha fet una crida a les opcions polítiques de l’espectre de l’esquerra compatibles amb les “propostes progressistes” que posa sobre la taula el sindicat. “No ens amaguem: CCOO vol polítiques d’esquerres que portaran a terme formacions d’esquerres”, apunta el secretari general. Amb el focus especialment posat en els comicis barcelonins, el representant dels treballadors ha fet una crida a “no cremar abans d’hora els ponts” entre partits potencialment complementaris a l’hora de conformar governs que puguin esdevenir aliats de la representació dels treballadors –especialment, subratlla, en un context de “difícil previsió” del resultat final al consistori de la capital del país–.