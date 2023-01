CCOO manté l’estratègia: salaris o conflicte

Comissions Obreres (CCOO) va tancar el 2022 amb bones xifres pel que fa a la negociació col·lectiva tot i el bloqueig patronal denunciat en diverses ocasions. El sindicat majoritari a Catalunya va tancar un total de 31 convenis col·lectius que han beneficiat més de 800.000 treballadors. De fet, aquests convenis, de mitjana, han provocat increments salarials del 3,74%, tot i que més de 600.000 d’aquests treballadors han vist incrementats els seus salaris en més d’un 4%. Així ho indiquen les dades de l’Informe de negociació col·lectiva sectorial catalana 2022 que ha presentat CCOO aquest dilluns. Tot i això, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ja ha avisat a les patronals que l’estratègia per 2023 es mantindrà pel que fa a la negociació col·lectiva, és a dir o salaris o conflicte, ja que seguiran anant a la negociació col·lectiva aspirant a traslladar els beneficis empresarials als salaris dels treballadors. Concretament, Pacheco ja ha avisat que la seva intenció és arribar a acords per augmentar els salaris entre un 3,5 i un 4% de cara a aquest any i d’entre un 3 i un 3,5% de cara a l’any que ve.

La de seguir plantant cara a la negociació col·lectiva, però no és l’única reivindicació que ha plantejat Pacheco de cara a aquest 2023. El secretari general ha comentat que li agradaria poder tancat un acord per la negociació col·lectiva arreu de l’Estat i l’acord interprofessional de Catalunya. A més, el secretari general ha tornat a recordar que lluitaran per augmentar de nou el salari mínim a una forquilla d’entre 1.080 i 1.100 euros a 14 pagues, cos que beneficiaria un total de 260.000 persones a Catalunya. Seguint amb el salari mínim, des de CCOO reclamaran que el salari mínim de referència a Catalunya sigui del 60% del salari mitjà al país que equivaldria a uns 1.320 euros mensuals.

El secretari general de CCO Catalunya, Javier Pacheco, amb Cristina Torre, la secretària d’Acció Sindical i Transicions Justes de CCOO Catalunya / ACN

No hi ha prou per revertir la inflació

Pel que fa a la negociació de convenis, Pacheco, al costat de la secretària d’Acció Sindical i Transicions Justes de CCOO Catalunya, Cristina Torre, han assegurat que tot i la pujada del 3,75% dels salaris, no ha estat suficient per eixugar la pèrdua de poder adquisitiu causada per l’augment de la inflació, que ha tancat l’any amb una taxa interanual del 5,2%.

A més, el sindicat s’ha mostrat preocupat perquè durant el 2022 s’ha constatat el creixement el biaix de gènere, ja que els increments en sectors feminitzats estan per sota de la mitjana. En concret, l’increment de les dones és d’un 3,55% davant del 3,92% dels homes. A més, els convenis més feminitzats tenen pitjors increments. Per exemple, hi ha tres vegades més de dones amb un increment salarial per sota del 2,5% que d’homes. També han denunciat que entre els convenis amb negociació bloquejada hi ha un percentatge més alt de dones (58%) que d’homes representants (41,6%). Segons CCOO, les patronals dels sectors feminitzats bloquegen la negociació quan la principal reivindicació és el salari.

Un de cada tres balladors ha estat cridat a la vaga

Un dels aspectes que ha reivindicat Pacheco durant la presentació de l’informe és que durant l’any passat el 30% dels empleats van ser cridats a la vaga en algun moment de l’any, posant així en valor l’estratègia del sindicat apostant pel conflicte quan la patronal es nega a negociar augments salarials.

Com a fruit de la negociació col·lectiva, també han destacat la “forta recuperació” de les clàusules de revisió salarial que s’han introduït en 19 de 30 convenis pactats. La majoria d’aquestes clàusules inclouen increments salarials que s’aplicaran al final del període de vigència del conveni, és a dir o aquest mateix any o el que ve.