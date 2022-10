Els sindicats exigeixen a Glovo informació sobre l’algorisme

El comitè d’empresa de Glovo Groceries exigeix a la companyia informació sobre el funcionament de l’algorisme que regula la jornada i les tasques dels treballadors. Els representants dels riders en plantilla, amb majoria de Comissions Obreres, fan una sol·licitud pionera d’acord amb una actualització de l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors per la qual els delegats de la plantilla tenen dret a “conèixer els paràmetres, regles i instruccions dels algorismes dels sistemes d’IA que condicionen la presa de decisions laborals“.

Així, el comitè de Glovo Groceries, que consta de 10 treballadors, ha reclamat una informació que la companyia ha de facilitar, segons la llei rider aprovada ara fa un any, en un període de 15 dies. Segons apunten des de la central sindical, aquesta és només la primera d’una munió de demandes per comunicar a la força de treball els paràmetres funcionals d’uns algoritmes que “es poden fer servir, i de fet ja s’estan fent servir, en qualsevol àmbit productiu”.

Intel·ligència artificial arreu

La reclamació és rellevant més enllà de l’economia de plataformes. Si bé els algoritmes ocupen una posició central en la cadena de comandament d’empreses com la mateixa Glovo i altres del sector del delivery, o bé tecnològiques del sector de la mobilitat com Uber o Cabify, qualsevol empresa pot fer servir una IA per decidir què farà un treballador, quant de temps hi ha de dedicar o si és o no vàlid per una tasca. De fet, com apunten des de Comissions, les decisions preses d’acord amb informació algorísmica “poden donar-se des del procés de contractació passant per l’elaboració de perfils, l’avaluació, o fins i tot l’acomiadament d’un treballador”.

Mitjançant aquesta informació, els sindicats esperen que les empreses hagin de “justificar d’acord amb quins criteris construeix l’algorisme”, com ja garanteix la normativa. En aquest sentit, CCOO ha posat a la disposició d’altres comitès d’empreses afectades per la presa de decisions per IA un formulari perquè els delegats sindicals presentin davant la direcció; tot anunciant que “recolzaran I acompanyaran” totes les demandes dels treballadors de plataformes en aquest sentit.

Glovo, empresa i símbol

El fet que la primera reclamació d’informació sobre l’algorisme es posi a una filial de Glovo té un gran pes simbòlic pel que fa al conflicte dels riders. L’empresa fundada per Oscar Pierre i Sacha Michaud és el paradigma de l’economia de plataformes al país, i ha marcat el camí per moltes altres que fan servir el mateix model. De la mateixa manera, Glovo ha formulat una de les oposicions més dures a la llei rider, amb incompliments de la legislació a què el ministeri de Treball ha respost recentment amb una sanció milionària.