Catalunya tanca el 2022 amb quasi 600.000 afiliats estrangers

És innegable que durant el 2022 el mercat del Treball a Catalunya es va comportar favorablement. En còmput general els afiliats a la seguretat social al país van créixer quasi un 3%, tancant l’exercici amb quasi 3,5 milions d’afiliats. D’aquest total, segons les dades publicades pel Ministeri de la Seguretat Social, 593.546 són estrangers. Aquesta xifra suposa un augment de més de 50.000 treballadors respecte al 2021 que representen un augment del 9,2%. La majoria d’aquests estrangers que treballen a Catalunya ho fan amb el règim general (84,4%), mentre que un 15% són autònoms i la resta, menys d’un 1%, estan donats d’alta al règim del mar.

Si mirem els països de procedència, els marroquins són el principal grup de treballadors estrangers a Catalunya, amb 72.204 afiliats, seguits dels italians, amb prop de 50.932, els romanesos (46.416) i els xinesos (32.021). Els treballadors provinents de la Unió Europea són, en total, 174.689, mentre que els extracomunitaris són el grup majoritari, amb 418.856.

Per sectors, la majoria de treballadors estrangers assalariats a Catalunya són al sector del comerç (14%) i l’hostaleria (13,62%), uns percentatges que escalen fins al 22% i el 20%, respectivament, en el cas dels autònoms. Al sector manufacturer treballen un 10% dels estrangers afiliats del règim general, mentre que un 8% són a la construcció, un 6% a activitats científiques i tècniques, un 5% a informació i comunicacions, un 5,4% a activitats sanitàries i prop d’un 3% al sector agrari. Entre els autònoms, els principals sectors, al marge del comerç i l’hostaleria, són la construcció (10,6%), el transport i emmagatzematge (8,9%) i les activitats científiques i tècniques (8,6%).

Per demarcacions, a Barcelona hi ha 40.989 afiliats estrangers més que l’any passat (+10,2%), a Girona són 4.678 (+7,9%), a Lleida 1.677 (+4,39%) i a Tarragona 3.110 (+6,5%).

L’estat guanya quasi 200.000 afiliats estrangers

Si mirem el conjunt de l’Estat, les xifres, com sempre, són molt superiors a les de Catalunya en termes absoluts, però en aquest cas no ho són en termes relatius. Segons el Ministeri, durant el 2022 la Seguretat Social va guanyar 190.913 afiliats estrangers en 2022, un 8,4% més que en 2021. En total es va tancar l’any amb 2.460.719 treballadors immigrants inscrits en el sistema, el que representa un nou rècord per l’estat.

Del total d’estrangers afiliats a tancament de l’any passat, 826.806 procedien de països de la UE (33,6%) i 1.633.913, de tercers països (66,4%). Els grups d’ocupats estrangers més nombrosos són els treballadors procedents de Romania (330.857), el Marroc (305.428), Itàlia (158.635), Colòmbia (127.891) i Veneçuela (125.201). A més, el sistema compta amb més de 60.000 afiliats procedents d’Ucraïna, 13.417 més que el gener de fa un any, pocs mesos abans de l’inici de la guerra empresa al país per Rússia.

En termes desestacionalitzats, l’afiliació d’estrangers a la Seguretat Social va pujar en 2022 en 194.013 cotitzadors, fins a un total de 2.500.677 ocupats, 311.256 més que abans de l’arribada de la pandèmia, el febrer de 2020.