Catalunya celebrarà un Congrés del Treball anual a partir de 2023

Catalunya celebrarà el primer Congrés del Treball el maig de l’any 2023. Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la cloenda del col·loqui “El futur dels treballs”, organitzat pel Departament al Col·legi d’Economistes de Catalunya. Aquest primer Congrés Català del Treball portarà el títol “Els treballs en una nova economia per a la vida” i buscarà impulsar un espai de reflexió sobre el futur dels treballs i les principals tendències que el marcaran, les dinàmiques a escala mundial i les implicacions que poden tenir per al nostre país.

Alhora, des del Departament asseguren que aquest nou congrés permetrà esdevenir el punt de trobada de referents acadèmics, socials, polítics i econòmics en l’àmbit nacional i internacional, generar sinergies, i debatre les necessitats d’actuació des de les polítiques públiques. I tot això, amb l’objectiu de nodrir l’Estratègia Catalana del Treball 2030, que Empresa i Treball té previst elaborar com un instrument per fer front als reptes que encara el nostre país en l’àmbit laboral durant els pròxims anys.

Alhora, des del Departament s’impulsa aquest Congrés perquè veuen com el món laboral viu un moment de grans canvis arreu del món. La incorporació d’avenços tecnològics disruptius incideix progressivament en les formes de treball, en la tipologia de les ocupacions, en les habilitats laborals requerides i, fins i tot, obre la porta a replantejar la posició del treball productiu en el nostre model socioeconòmic.

Està previst que el 1r Congrés Català del Treball se celebri a finals del mes d’abril de 2023 a Barcelona. L’organitza el Departament d’Empresa i Treball amb l’assessorament d’un comitè científic de caràcter plural i eminentment acadèmic format per Genís Roca, Judit Vall, Miquel Puig, Sara Moreno, Anna Ginès, Ivan Miró, Ignasi Beltran, Dolors Bassa, Andreu Mas-Colell i Gemma Ubasart, que ha participat en el comitè fins al seu recent nomenament com a consellera de Justícia, Drets i Memòria.

Els eixos temàtics que es tractaran al congrés es divideixen en set blocs:

Passat, present i futur dels treballs

La implicació dels estats en els treballs

La formació com a factor clau del futur dels treballs

L’organització del temps de treball i el debat sobre la jornada laboral. Cap a una jornada laboral de quatre dies?

Condicions de treball per a una societat justa i diversa.

Els treballs en una economia social i solidària.

La representació col·lectiva al segle XXI.

Col·loqui sobre el futur dels treballs

Per anunciar la celebració del congrés, el Departament d’Empresa i Treball ha organitzat aquesta tarda el col·loqui “El futur dels treballs”, en el que Roger Torrent, Dolors Bassa i Andreu Mas-Colell has respost les preguntes del periodista Albert Closas, i han debatut sobre temes com els nous conceptes de treball, la formació de les persones treballadores davant d’un mercat laboral en contínua transformació, i el repartiment del temps de treball, la conciliació i la compartició dels èxits.