L’afiliació a la seguretat social creix un 0,3% però cau a 15 comarques

L’afiliació a la seguretat social es manté estable a l’octubre. Segons les dades facilitades per Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la xifra de persones afiliades ha crescut en un 0,3% en comparació amb el mes de setembre, fins als 3.436.985 treballadors. En termes interanuals, però, l’augment global és més notable. En comparació amb el mateix mes del 2021, l’afiliació ha augmentat en un 2,6%, amb només sis comarques i l’Aran en negatiu.

Fins a 15 comarques, a més de l’Aran, han registrat descensos intermensuals de diversa intensitat. La que més ha patit la pèrdua d’afiliació ha estat l’Alta Ribagorça, amb un retrocés de tres punts percentuals; mentre que l’Alt Empordà, el Baix Empordà i La Selva s’han quedat a prop d’aquest llindar, amb contraccions de la base laboral del 2,9%. A l’altra banda de la forquilla, el Montsià ha estat la que ha registrat un creixement més pronunciat, amb un 1,7% més d’afiliats que al setembre.

A banda del Montsià, només quatre comarques han registrat un creixement en la base de persones afiliades superior a l’1% si es compara amb el setembre. Es tracta de l’Alt Camp (+1%), el Baix Ebre (+1,1%), Osona (+1%) i el Pla de l’Estany (+1,1%). Pel que fa al Barcelonès, s’apropa al llindar del punt, amb una ampliació dels treballadors afiliats del 0,8%. Entre les que perden afiliació, a banda de les cinc ja esmentades, unes altres quatre cauen en més d’un punt. Destaca el tarragonès, amb un 1,7% menys de nova activitat laboral si es compara amb el setembre.

La construcció lidera les afiliacions

En termes interanuals, el sector de la construcció és el que registra un major augment de les afiliacions. Si es compara amb l’octubre de 2021, la xifra d’enguany –unes 7.386 afiliacions més a tot el país– és un 3,4% més elevada. Aquesta expansió es concentra principalment al Barcelonès, on durant el desè mes de l’any s’han registrat 2.406 persones afiliades més.

En dades a dotze mesos –les úniques que l’Idescat distribueix desglossades per sectors, ja que no ho fa amb les intermensuals– els serveis han accelerat considerablement, amb 80.623 afiliacions més que ara fa un any, un creixement del 2,9%. Les regions més actives en aquest sector han estat el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental; mentre que la Ribera d’Ebre i l’Aran són les comarques amb una desacceleració més pronunciada.

A la indústria, les afiliacions han crescut un 1,3% en termes interanuals, amb unes 6.301 més que l’octubre del 2021. El Vallès Occidental concentra la major part de nous afiliats (822), tot i que la Garrotxa, amb un 5,9% més de nous contractes laborals, és la que més accelera en termes relatius. Per l’altra banda, la Ribera d’Ebre lidera el grup de nou comarques on l’afiliació industrial cau a l’octubre en relació amb el 2021. Finalment, l’agricultura registra l’única caiguda interanual de tots els grans sectors del país, amb 1.426 persones afiliades menys.

El temps complet guanya terreny

Els efectes de la reforma laboral es noten també en les xifres d’afiliació a la seguretat social. Segons les dades de l’Idescat, la parcialitat en els nous contractes es manté a l’octubre d’enguany per sota del 20% (19,7%). En aquest factor es nota especialment una escletxa de gènere, ja que només un 12,5% d’homes s’han afiliat amb contractes a temps parcial, per un 27% de dones. Per territoris, la Cerdanya, el Solsonès i el Barcelonès són les que més taxa de parcialitat han patit –totes tres per sobre dels 23 punts–, mentre que l’Aran lamenta només un 13,5% de contractes en aquesta modalitat.