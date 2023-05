Els actors de doblatge denuncien amb un vídeo el bloqueig a un nou conveni

El sindicat d’actors de doblatge Doblatge Unida de Barcelona (DUB) ha publicat aquest dilluns amb motiu del Dia del Treballador un vídeo on es denuncia la “situació injusta” en les que es troben els professionals de doblatge en català i que “cal resoldre urgentment”. Aquest vídeo persegueix la difusió per les xarxes del greu problema en el qual es troben pel “bloqueig sindical” d’un nou conveni col·lectiu. El sector té el mateix conveni des de fa deu anys i CCOO i la UGT no volen arribar a un acord per desbloquejar-lo. La DUB assegura que els sindicats majoritaris tenen “escàs interès” a negociar un marc normatiu que “afectaria només uns pocs centenars de treballadors” i per això estan difonent aquest vídeo de queixa.

La nostra reivindicació el Dia del Treballador:



PROU BLOQUEIG, @ccoocatalunya i @ugtcatalunya

Volem protecció sindical.

Volem justícia.

Volem conveni. pic.twitter.com/08MxEnZ1Nl — DUB. (@dubbcn) May 1, 2023 El vídeo de queixa pel “bloqueig sindicat” de CCOO i UGT / Twitter

CCOO argumenta que té entre mans negociacions que afecten més treballadors

Segons denuncia el sindicat CCOO “menysté” la necessitat d’un pacte per aquest sector perquè “té entre mans la negociació de convenis en conflicte que afecten més d’un milió de treballadors a Catalunya”. També subratllen que reclamen al país la inclusió de mesures que a les negociacions d’altres territoris, com és el cas de Madrid, no posen a sobre la taula; com ara la inclusió dels tècnics de so al conveni col·lectiu, una mesura que va quedar fora del pacte social a la capital de l’Estat fa només tres anys.