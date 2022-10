Volkswagen s’endú gairebé la meitat dels fons del Perte del cotxe elèctric

La resolució del Perte VEC (Vehicle Elèctric i Connectat) ja ha arribat a les mans de les empreses. El projecte Future Fast Forward, impulsat pel grup Volkswagen amb Seat al capdavant de files ha estat el que més diners ha rebut, gairebé la meitat del pressupost total del Perte. En concret, la companyia ha obtingut 397,3 milions d’euros per poder tirar endavant el projecte, que té com a centre logístic la fàbrica de Sagunt, a València. El ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, liderat per Reyes Maroto, ha llançat el comunicat aquest dimarts després de les queixes que la companyia alemanya va posar davant la demora de les adjudicacions dels diners. Finalment, però, Volkswagen s’emporta més del doble del que s’havia acordat a primera instància (167,3 milions d’euros). Pel que fa el projecte de reindustrialització de les fàbriques de Nissan a Barcelona, ha quedat en tercera posició després del projecte de Mercedes-Benz i obté 107,8 milions d’euros, el 12,2% del total.

Volkswagen s’endú la medalla del Perte després de quedar-se amb el 45% dels fons totals. La companyia ha celebrat l’adjudicació, tot i que reconeix que ha trigat en arribar. En aquest context, l’iniciativa que lidera Seat començarà ara a estudiar com aconseguir invertir els diners de manera que es puguin fer tots els projectes possibles. El Future Fast Forward, està format per una seixantena d’empreses. Aquestes analitzaran els efectes d’aquesta resolució “en tots els projectes amb el propòsit de trobar les solucions adequades per a poder executar el màxim volum possible dels projectes d’inversió previstos”, han explicat des de la companyia.

També han indicat que el projecte preveu mobilitzar 10.000 milions d’euros a Espanya, la qual cosa suposarà la “major inversió industrial de la història” a l’Estat, incloent-hi els 3.000 milions d’euros vinculats amb la fàbrica de bateries de Sagunt: “Seat, el grup Volkswagen i les 60 empreses que formem part de Future: Fast Forward estem compromesos amb l’electrificació de la indústria espanyola de l’automòbil i volem mobilitzar 10.000 milions d’euros”, han afirmat.

L’eterna reindustrialització de Nissan

En el pòdium de les empreses que han obtingut més diners també hi ha el hub QEV i Btech, l’encarregat de donar una nova vida a les fàbriques de Nissan de la Zona Franca de Barcelona. Així doncs, la planta de Nissan a la Zona Franca serà el tercer amb més recursos, amb 107,8 milions d’euros assignats, el 12,2% del total. Aquest espai també ha estat molt polèmic davant els retards de la mesa de reindustrialització per obrir i tancar el concurs per triar un operador logístic que gestioni els terrenys. El termini es va allargar altra vegada fins el 31 d’octubre, al·legant que una de les empreses que es presentava al concurs necessitava més temps. Fonts properes a la companyia afirmaven que era l’operador Goodman, un dels preferits del mateix hub. “La raó per la que hi ha hagut tants retards és perquè el hub no té els diners i, per tant, necessita un operador potent”, asseguren les fonts.

Mercedes-Bez, el segon projecte amb més diners

Mercedes-Benz Espanya serà el segon amb més recursos assignats, amb una partida de 170,4 milions d’euros, destinada a transformar la seva producció d’acord amb criteris de sostenibilitat per al desenvolupament del monovolum elèctric premium EQV 300. Opel és el quart a la llista d’adjudicacions, amb 52,2 milions d’euros, que es destinaran al projecte TESIS (Transformació de l’Electromobilitat i Sostenibilitat Industrial Stellantis). Renault Espanya és el cinquè, amb 40 milions d’euros que s’invertiran en el desenvolupament del sistema necessari per a la fabricació a l’Estat del vehicle elèctric de la companyia.