La UE obligarà les empreses a tenir una bretxa de gènere inferior al 5%

La Unió Europea s’ha proposat lluitar, d’una vegada per totes, contra la bretxa salarial. Aquest dilluns el Consell Europeu ha adoptat una normativa sobre transparència salarial que exigirà a les empreses de la Unió Europea avaluar, juntament amb els treballadors i els seus representants, si les anàlisis salarials mostren una bretxa gènere d’un màxim del 5%, com a mesura per a reduir l’actual 13% que separa el sou que un home i una dona reben pel mateix treball.

Ara aquesta normativa passarà a mans dels 27 estats que conformen la Unió i aquests l’hauran de transposar establint un règim de sancions i multes per als empresaris que superin aquest 5% de bretxa salarial. A més, les treballadores que hagin sofert un perjudici a conseqüència d’una infracció tindrà dret a reclamar una indemnització.

Final del secret salarial

Un cop s’apliqui la legislació, el mandat del Consell assegura que els treballadors i els seus representants tindran dret a rebre informació “clara i completa” sobre els nivells salarials individuals i mitjans, desglossats per gènere. Alhora, la nova legislació requerirà que les empreses de la UE divulguin informació que faciliti als empleats comparar salaris i exposin de manera transparent les diferències salarials de gènere existents, la qual cosa suposa posar fi al secret salarial.

Això també provocarà que les treballadores que considerin que no s’ha aplicat el principi d’igualtat de remuneració i porti el cas davant els tribunals, la legislació nacional hauria d’obligar l’empresari a demostrar que no hi ha hagut discriminació. Per tant, no hi haurà presumpció innocència. A més, per primera vegada, la discriminació interseccional i els drets de les persones no binàries també s’han inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquestes noves normes de transparència.

La directiva sobre transparència salarial entrarà en vigor després de la seva publicació en el Diari Oficial de la UE i els països de la UE tindran fins a tres anys per a adaptar les seves legislacions nacionals de manera que es tinguin en compte les noves normes.

Inicialment, l’obligació de transparència salarial només s’aplicarà a les empreses amb 150 o més empleats, encara que dos anys després de la data límit de transposició, el requisit d’informar cada tres anys s’estendrà a les empreses que ocupen més de 100 treballadors.