Catalunya tanca el 2022 amb un 8% menys de viatgers que abans de la covid

La crisi de la pandèmia continua vigent en alguns sectors. El turisme a Catalunya encara veu les seves xifres alterades pels dos anys que vam passar amb restriccions. Els viatgers que van triar Catalunya com a destí de vacances van ser menys durant el 2022 que durant el 2019, l’últim anys abans de la pandèmia. Segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el país va tancar el 2022 amb 19.108.486 turistes, xifra que se situa un 7,9% per sota respecte dels nivells del 2019 (20.752.391). No només les visites cauen en comparació el 2019 sinó que les pernoctacions també van ser menors. Durant l’any passat se’n van registrar 53.126.116, un 8,78% menys que fa tres anys (58.235.789). Una de les explicacions d’aquesta reducció pot ser la pujada dels preus dels hotels a causa de la inflació. En concret al desembre van pujar un 12,5% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Tot i això, Catalunya continua sent un dels destins preferits de tot l’estat espanyol per passar les vacances.

Catalunya lidera el rànquing estatal de les regions que els turistes prefereixen. Juntament amb Andalusia, el territori català és un dels més visitats, tot i que les xifres no acaben de recuperar-se, ja que encara hi ha certa diferència de viatgers en comparació al 2019, abans de la pandèmia. Les dades publicades aquest dilluns per l’INE mostren unes xifres per sota les prepadèmiques en termes anuals, però la variació és inferior durant l’últim mes de l’any. El desembre van arribar a Catalunya 1.088.054 turistes, tan sols un 4% per sota del 2019 (1.132.586). A més, els viatgers van fer 2.429.390 pernoctacions, un 0,3% menys que abans de la pandèmia (2.434.638).

Catalunya i Andalusia lideren la recuperació gradual de turistes a l’Estat

Al conjunt de l’Estat, durant el 2022 es van recuperar un 94,4% dels viatgers en comparació amb el 2019 i un 93,5% de les pernoctacions. En concret, segons l’INE el 2022 van arribar a Espanya 102,6 milions de turistes i es van assolir 320,7 milions de pernoctacions. Tenint en compte la procedència dels viatgers, les pernoctacions dels residents a l’Estat van pujar un 0,3% respecte d’abans de la pandèmia, mentre que les dels no residents van ser un 10,1% inferiors. Els visitants estrangers van ser, majoritàriament, procedents del Regne Unit i Alemanya. Catalunya va destacar també com un dels territoris amb un grau d’ocupació hotelera més elevada, del 57,5%. Es tracta d’un percentatge només superat per les Balears (74,2%) i les Illes Canàries (68,1%) i lleugerament per sobre de la mitjana espanyola (57,6%).