Stiglitz reclama a buscar “alternatives” al capitalisme neoliberal

El Premi Nobel d’Economia i economista nord-americà, Joseph Stiglitz, ha recollit aquest dijous el Premi Internacional Catalunya reclamant buscar -i trobar- “alternatives” al model neoliberal. Durant un acte celebrat al Palau de la Generalitat, Stiglitz ha assegurat que creu “honestament que hi ha opcions com el capitalisme progressiu” just abans de defensar “la democràcia, la igualtat i la solidaritat”. “Això s’ha de fer dins dels límits del nostre planeta”, ha afegit al mateix temps que ha reivindicat els seus llaços personals i familiars amb Catalunya i ha assegurat que per a ell és “significatiu” rebre aquest reconeixement que concedeix el Govern des de fa més de tres dècades. El president del Govern, Pere Aragonès, per la seva part, ha lloat la capacitat del guardonat per “aproximar grans conceptes” de l’economia amb senzillesa i “rigor”.

L’economista nord-americà ha rebut el guardó davant de la plana major de la política catalana, com per exemple els expresidents Artur Mas i José Montilla, el cap de l’oposició al Parlament, Salvador Illa, així com diversos consellers. Tal com ha destacat el guardonat, Catalunya viu i simbolitza molts dels fenòmens i les lluites que centren els seus escrits, com la lluita per la igualtat o contra el canvi climàtic.

D’altra banda, Stiglitz ha afirmat que els intel·lectuals han de tenir un paper actiu en la labor de repensar el món actual i posar-se “al servei de la humanitat”. “És especialment important que els acadèmics s’involucrin”, ha defensat. Finalment, ha apostat per millorar la societat en cada generació amb un esforç que, a parer seu, passa avui per fer compatible el creixement econòmic amb una major fortalesa democràtica, més solidaritat i més justícia social.

Contribució al “camí de la prosperitat compartida”

Per la seva banda, el president Aragonès ha elogiat la contribució d’Stiglitz a un “camí de prosperitat compartida, que entengui que la justícia social” ha de ser central per als governs. “Aquest camí és possible i des de Catalunya també volem participar en ell”, ha afirmat Aragonès, i ha afegit que l’economista ha estat capaç de traduir en paraules accessibles valors compartits per les societats de tot el món sense perdre rigor acadèmic.

El president de la Generalitat, que és economista de formació, també ha subratllat els vincles del treball acadèmic de Stiglitz “al que ha de ser el sentit últim de la recerca en l’àmbit econòmic: la generació de prosperitat per a totes les persones”.