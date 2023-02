Sindicats i patronals celebren l’acord de pressupostos a Catalunya

Els agents socials catalans celebren, quasi tots, l’acord entre Esquerra Republicana i el PSC per l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2023. Per un costat, sindicats i patronals s’han mostrat satisfets de tenir els comptes pactats, que inclouen, per una part, major despesa social i, per l’altre la inclusió dels projectes de la B-40, el Hard Rock i l’ampliació de l’aeroport. Are bé, la Cambra de Comerç de Barcelona, per la seva part, ha lamentat l’acord recordant que no reflecteix el 52% del vot independentista.

Des de Foment del Treball, han celebrat que s’hagi rubricat un pacte que desbloqueja uns pressupostos que, enguany, assoleixen als 41.000 milions d’euros. En aquesta línia, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que “hagués estat una irresponsabilitat la pròrroga” dels pressupostos. A més, la patronal catalana destaca el pla de reinversió industrial i altres elements que es varen acordar en el Consell del Diàleg Social.

Sánchez Llibre també ha celebrat que s’hagi acordat agilitzar la realització de “diverses infraestructures cabdals per la competitivitat del país” com són la B-40, el Hard Rock Cafè, l’ampliació de l’aeroport del Prat a més de l’impuls d’inversions a Rodalies. Quatre inversions que Foment havia reclamat en els últims anys. Per contra, la patronal ha lamentat que l’acord de pressupostos s’hagi fet entre “diverses forces polítiques, tenen un element de forta pressió fiscal que pot dificultar la competitivitat de l’acció econòmica, sobretot la de pimes i autònoms, que poden ser un fre” per a l’economia del país. És per això que Sánchez Llibre ja ha avançat que “Foment presentarà esmenes per baixar la pressió fiscal dels catalans”.

Per la seva part la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, també ha celebrat un acord que l’entitat havia exigit tant al Govern com als grups parlamentaris que arribessin a consensos per aprovar els comptes i fer front a l’actual conjuntura econòmica i social. El president de la patronal, Antoni Cañete, ha manifestat que amb l’acord “s’impulsa el progrés del país” alhora que ha reclamat “celeritat perquè els projectes tirin endavant”. En aquest sentit, ha confiat que aquests nous comptes catalans siguin “primer pas per a la creació d’un nou marc de competitivitat econòmic, social i mediambiental per a Catalunya”.

Com a mesures concretes, Pimec ha aplaudit les mesures pactades per a la prosperitat econòmica del país, moltes de les quals ja es contemplaven a l’acord entre Govern i agents socials en el marc del Consell del Diàleg Social, com el fet que es garanteixi l’execució de la totalitat dels 680 milions d’euros consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria o l’increment pressupostari per a mesures de suport a la reindustrialització.

Els sindicats celebren l’augment de les partides socials

Des dels sindicats també celebren la consecució de l’acord entre ERC i el PSC. Per una banda, CCOO ha destacat l’increment substancial de les partides per a polítiques socials, però lamenten que la consecució de l’acord s’hagi dilatat gairebé tres mesos i hagi creat “un clima d’incertesa política”. A més, recorden que els agents socials ja van arribar a un acord amb el Govern el desembre passat “sobre les mesures de caràcter social que els pressupostos havien de contemplar”, en aquesta línia el sindicat reclama amb urgència l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, l’impuls a la formació professional o el canvi de model productiu del país.

Tot i aquests punts negatius, CCOO considera que haver aprovat el pressupost “és una molt bona notícia” que els comptes catalans estiguin en disposició d’aprovar-se. Tot i això, també avisen que “vetllaran” perquè el retard de tres mesos en l’acord no condicioni l’execució del que s’ha pactat i per tal que es reforcin els serveis públics.

Per la seva part, el secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, també ha celebrat l’acord dels pressupostos, però ha lamentat que “arriba molt tard perquè hi hauria d’haver hagut pressupostos a l’inici de l’any”. En la línia de CCOO, Ros ha remarcat el “contingut social” d’un acord que permetrà que en mig de la crisi de preus provocada per la inflació “la gent que menys té podrà tenir més suport públic”, fent referència a l’increment d’un 8% de l’Índex de Renda de Suficiència (IRSC) que marca el llindar d’accés a prestacions socials. D’altra banda, el secretari general d’UGT a Catalunya ha destacat que l’acord comportarà la recuperació de retallades en sanitat i educació i incorpora polítiques de reactivació econòmica.

L’acord no reflecteix el 52% de vot independentista

La Cambra de Comerç ha estat l’únic agent social que s’ha desmarcat i ha lamentat l’acord de pressupostos. La presidenta de la corporació, Mònica Roca, ha recordat que l’acord entre ERC i el PSC “no reflectirà el 52%” de vot independentista aconseguit a les últimes eleccions. En una entrevista a La2 i Ràdio 4, Roca ha assegurat que el pacte entre republicans i socialistes implica que “en l’eix nacional hi surti perdent la causa independentista”. “En l’àmbit nacional, el pacte que hi pugui haver amb Junts o PSC no té res a veure”, ha subratllat Roca. Tot i això, ha opinat que el pacte “no serà tan diferent” a escala econòmica i ha celebrat que finalment s’hagi desbloquejat la negociació dels comptes.