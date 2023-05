Sindicats i patronal ratifiquen l’acord per augmentar els salaris

Després de mesos i mesos de negociacions, els sindicats i les patronals han ratificat aquest dimecres l’acord per l’augment generalitzat dels salaris a l’estat. Després que les tres parts hagin ratificat l’acord en els seus òrgans de direcció, en els tres pròxims anys els salaris augmentaran un 10%. A la firma de l’acord han assistit els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva. Qui ha faltat a la firma del document han estat els membres del govern espanyol, perquè es tracta d’un acord bipartit, fruit de la negociació entre sindicats i empresaris. A més, també cal apuntar que era una de les línies vermelles de Garamendi per assolir l’acord, no involucrar en cap cas l’executiu espanyol.

Aquest representa el cinquè acord d’aquest tipus entre sindicats i empresaris, i en aquesta ocasió declaren la seva intenció de dur a terme, en el període 2023-2025, “una política salarial que contribueixi de manera simultània a la reactivació econòmica, a la creació d’ocupació i a la millora de la competitivitat de les empreses espanyoles”. Això es tradueix en el fet que tant empresaris com treballadors recomanen pujades salarials del 4% en 2023 i del 3% tant per a 2024 com per a 2025. Alhora, també s’incorpora una clàusula de revisió salarial que, en cas de desviació de la inflació, podria implicar alces addicionals de fins a l’1% per a cadascun dels anys de l’acord, que s’aplicarien a l’inici del següent exercici.

Garamendi exclou el govern espanyol

Durant l’acte, Garamendi, ha destacat que és ha estat un dia “molt important”, perquè, a més de “valorar” el diàleg social bipartit, aquest acord dona “estabilitat” a empreses i treballadors, excloent d’aquesta manera al govern espanyol. “Això no va en contra de ningú, va a favor de tots”, ha afirmat. El líder empresarial ha subratllat que es tracta d’un “gran i un bon acord en un moment complicat des del pla econòmic”. “Estem demostrant per sobre de tot la nostra responsabilitat”, ha afegit.

CCOO ratifica l’acord

L’últim agent social en ratificar l’acord va ser CCOO, que ho va fer aquest dimarts al vespre. El Consell Confederal del sindicat ho va fer per 146 vots a favor, un en contra i una abstenció, esdevenint l’únic que no ho va aprovar per unanimitat. Sordo, va informar de la decisió del Consell Confederal sobre aquest “acord determinant” perquè els convenis col·lectius pendents de negociació i que permetrà als treballadors recuperar el seu poder adquisitiu.

A més, el líder sindicat va destacar que, a més de garantir pujades salarials, l’acord també suposa una modernització dels continguts dels convenis col·lectius, amb la regulació del teletreball, la digitalització, els processos de desconnexió digital o l’ús de la intel·ligència artificial per part de les empreses. “En la negociació dels convenis col·lectius aquest acord cal portar-lo a totes les empreses i a tots els sectors del país i en aquesta obstinació ens posem en CCOO. És un gran acord i ha de ser una palanca per a apujar els salaris”, va sentenciar.

Negociació de convenis

Aquest acord, cal afegir, és un text en el qual sindicats i empresaris recullen recomanacions per als seus negociadors de convenis col·lectius, en el qual solen incloure tant una senda salarial, com altres matèries relacionades amb l’ocupació, per exemple qüestions relatives a la contractació. No és d’obligat compliment, però serveix de guia a totes dues parts quan s’asseuen a negociar un conveni col·lectiu.

En aquesta ocasió, s’especifica que els negociadors de convenis col·lectius hauran de tenir en compte les circumstàncies específiques del seu àmbit per a fixar les condicions salarials. La idea, precisa el text, és que les directrius contingudes en l’acord puguin adaptar-se en cada sector o empresa, les situacions de la qual són “molt desiguals” en creixement, resultats o incidència de l’SMI, amb l’objectiu del manteniment i la creació d’ocupació.