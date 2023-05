El sector serveis és el component més preocupant per controlar la inflació

El sector serveis és el component “més preocupant” per intentar controlar la inflació els pròxims mesos. Així ho ha assegurat aquest dijous el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) i exministre d’Economia espanyol, Luis de Guindos. El polític i economista ha assegurat que “la demanda pels serveis torna a estar a l’alça i, a la vegada, els serveis són un dels elements més sensibles als canvis en l’economia”, ha apuntat De Guindos durant una compareixença davant la comissió d’Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu. Tot i aquest temor, el número dos del BCE ha assegurat que la inflació continuarà baixant durant els pròxims mesos a Europa gràcies a l’evolució dels preus energètics. Tot i això, qui fou ministre dels governs Rajoy ha reiterat que reduir la taxa subjacent, aquella que calcula la inflació excloent l’energia i els aliments no processats, serà “més complicat”.

Durant la comissió, diversos eurodiputats han preguntat a De Guindos fins a quin punt la pujada de tipus impulsada pel BCE ha pogut jugar un efecte contrari al desitjat, ja que un augment del preu dels diners suposa incrementar els beneficis dels bancs. Davant de la pregunta, el vicepresident del BCE ha reconegut que els marges empresarials durant els últims mesos s’han incrementat mentre que els costos laborals han disminuït, però ha comentat que confia que al llarg d’aquest 2023 i durant 2024 els beneficis es moderin i els salaris tornin a recuperar el poder adquisitiu perdut durant la pandèmia i la guerra d’Ucraïna.

El vicepresident del BCE i exministre espanyol d’Economia, Luís de Guindos / EP

Per altra banda, el vicepresident del BCE ha defensat la resiliència dels bancs europeus davant els dels Estats Units. No obstant això, ha subratllat la importància de “no ser complaents” i continuar monitorant la situació econòmica. És per això que ha instat novament als estats a completar la Unió Bancària i a fomentar una política fiscal “més centralitzada” per generar “una bona atmosfera” a la zona euro.

Els tipus seguiran augmentant

Cal recordar que el mandat principal del BCE és mantenir la inflació mitjana a Europa al voltant del 2% i, de moment, l’única solució que s’ha trobat per fer-ho és l’augment dels tipus d’interès. És per això que des del juliol passat el supervisor europeu no ha parat d’augment el preu dels diners. En les últimes reunions, però, el Consell de Govern de la institució havia rebaixat el ritme, però la situació actual podria fer virar el rumb.

Així es desprèn de l’última intervenció pública feta per la presidenta del BCE, Christine Lagarde a TVE. Durant una entrevista, Lagarde va assegurar que el BCE executarà amb valentia l’actual tram del cicle de pujades de tipus d’interès i prendrà les decisions “delicades” que siguin necessàries per a retornar la taxa d’inflació a mitjà termini al 2%. “Ens dirigim cap a decisions més delicades en el futur, però serem valents i prendrem les decisions necessàries”, ha sentenciat la presidenta del BCE. El que podria suposar augmentar la intensitat de les pròximes pujades dels tipus d’interès.

En aquest sentit, Lagarde va advertir que Europa es troba en un moment crític, perquè la inflació està començant a baixar i es comença a veure l’eficàcia de les mesures. “Encara hem de tenir tipus d’interès alts, sostingudament alts. És el moment d’estrènyer el cinturó”, va sentenciar l’exministra francesa.