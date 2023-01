El sector immobiliari preveu invertir fins a 2.900 milions a Barcelona

El sector immobiliari seguirà sent dinàmic a la ciutat de Barcelona aquest 2023. Així ho mostra l’informe Real Estate Market Outlook 2023 de CBRE, que preveu que a la capital catalana la inversió immobiliària oscil·li entre els 2.500 i els 2.900 milions d’euros. Tot i la bona xifra en inversió, cal tenir en compte que, amb aquestes dades la inversió immobiliària a Barcelona cauria entre un 20% i un 30%. Si es mira el got mig ple, aquest descens previst respecte a 2022, faria que el volum d’inversió de 2023 a Barcelona se situaria a nivells de 2016, quan es va registrar una inversió de 2.517 milions d’euros o novells del 2019 quan la inversió a Barcelona va ser de 2.951 milions d’euros, que en el seu moment va ser la millor dada història.

Les principals causes per a la caiguda de la inversió a Barcelona seran les mateixes que afecten el global de l’economia com són el context macroeconòmic i la possible recessió a Europa, la guerra entre Rússia i Ucraïna, l’increment dels tipus d’interès i l’elevada inflació. Aquests seran els principals factors que minvaran l’activitat durant el primer semestre de l’any. Ara bé, l’informe de CBRE preveu, de cara als últims sis mesos del 2023 una recuperació de l’activitat. Ara bé, aquesta recuperació també dependrà dels factors que influiran durant la primera part de l’any.

En aquesta línia el cap de l’oficina de CBRE a Barcelona, Xavier Güell ha recordat que “l’alentiment de l’activitat inversora es va iniciar el mes de setembre del 2022 i es prolongarà previsiblement fins a finals del primer semestre d’enguany”. En aquest punt ja es comença a mostrar més optimista, ja que la consultora espera “una gradual recuperació de l’activitat inversora”. Aquest alentiment, però, no vol dir que l’activitat caigui a zero, ni de bon tros. Segons Güell “l’activitat existirà i veurem operacions, però el ritme i nombre d’operacions serà inferior a la tendència frenètica dels últims dos anys a Barcelona”. Per últim, ha assegurat també que el període d’alentiment dependrà “del temps que el mercat necessiti per a ajustar oferta i demanda en el nou escenari macroeconòmic”.

Un 2022 quasi de rècord

Pel que fa al 2022, Barcelona va tancar l’exercici fregant el rècord històric marcat el 2021 amb una inversió de 3.586 milions d’euros. El bon comportament del mercat va estar impulsat pels segments d’Oficines, Living i Industrial i Logístic, amb un pes del 76% sobre el total de la inversió. El mercat d’Oficines continua sent la principal palanca per a la inversió a la capital catalana, amb un pes del 30% sobre el total, si bé ha perdut força respecte a l’any passat (46%). El sector Living, en canvi, ha guanyat importància, passant d’un pes del 17% en 2021 a un 28% en 2022. El segment d’Industrial i Logístic ha irromput com un dels principals motors de la inversió, amb un pes del 18% sobre el total.

El sector d’Oficines ha tancat 2022 amb una inversió de 1.100 milions d’euros, un 36% menys que 2021. Malgrat la caiguda experimentada, la xifra d’inversió en oficines ha estat la quarta millor dada del registre històric, per darrere de 2007, 2021 i 2019. El 22@ ha concentrat més del 60% de la inversió. D’altra banda, la contractació d’oficines en 2022 a Barcelona ha ascendit a 304.000 metres quadrats, lleugerament per sobre de la xifra de l’any anterior. De cara a 2023, CBRE preveu una reducció del 10%, fins als 270.000 metres quadrats, i un creixement de la taxa de disponibilitat per sobre del 13%.

En aquest context, la contractació d’espais de treball flexible guanya pes, ja que el 3,3% de l’estoc d’oficines a Barcelona correspon al flex, la tercera ciutat europea amb major pes, per darrere de Londres (5,9%) i Amsterdam (4,9%). L’ocupació d’aquests centres també ha recuperat la normalitat després de la pandèmia, aconseguint un 84% en l’últim trimestre de 2022, quatre punts per sobre del mateix període de 2021 i molt per sobre del 66% registrat en els últims tres mesos de 2020.

El living creix un 60%

El segment de Living ha estat un dels grans protagonistes de 2022, amb una inversió total de 1.010 milions d’euros, ha mostrat un creixement del 59% més que la xifra de 2021. La major part de la inversió, un 81%, correspon a la inversió en habitatges destinats al lloguer, coneguts com Build to Rent (BTR) o Private Rented Sector (PRS). Aquesta xifra respon als creixents canvis demogràfics, una major cerca de flexibilitat i un accés a l’habitatge que s’ha complicat encara més en els últims temps.

El sector Industrial i Logístic, per part seva, ha estat per primera vegada un dels tres motors de la inversió, amb 662 milions d’euros transaccionats en 2022, pràcticament el doble de la xifra de 2021. La contractació logística ha tancat l’any en 815.000 metres quadrats, amb la previsió de caure un 20% en 2023. Aquest fet s’explica principalment per la falta d’oferta en la primera i segona corona logística, on es concentra la major part de la demanda.