Sánchez i Scholz continuen pressionant Macron per acceptar el MidCat

La crisi energètica en la que es troba submergida Europa està tornant a posar sobre la taula sinergies oblidades entre països. Aquest és el cas del MidCat, un conducte que connectaria l’estat espanyol i França i que transportaria gas. Aquest projecte,que havia estat aturat durant anys, torna a ser en el pla d’acció del govern espanyol, que juntament amb l’alemany asseguren que és “l’única manera d’aconseguir un mercat europeu energètic integrat”. Tot i això, el president francès, Emmanuel Macron, va decidir fer-se enrere del projecte, una situació que tant el govern espanyol com l’alemany continuen intentant pressionar França perquè accepti el projecte, ja que sinó, no s’arribaran a complir els objectius sostenibles pactats entre països el 2015.

Pedro Sánchez, president del govern espanyol i Olaf Scholz, canceller alemany s’han reunit a Galícia per, entre d’altres coses, debatre l’essencial paper que tindria el MidCat en la transició energètica. De fet, Scholz ha assegurat que és “clau” no només per transportar gas sinó també hidrogen i, per tant, podria convertir-se en un del conductes més importants a nivell europeu, ja que de moment, “no es pot aprofitar el potencial regasificador espanyol“, ha lamentat el canceller alemany. En un context de crisi energètica provocat per la guerra de Rússia a Ucraïna, Scholz s’ha mostrat ferm a l’hora d’indicar que, des del seu punt de vista, la interconnexió pels Pirineus és necessària per garantir l’abastiment a Europa. “Dono suport total a aquesta opció”, ha afirmat.

El canceller alemany, Olaf Scholz, assegut al costat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la XXV cimera hispano-alemanya celebrada a Galícia / ACN

Els objectius sostenibles i de transformació en perill

Un dels grans problemes als quals s’enfrontarà l’estat espanyol sense el MidCat és la cursa per arribar als objectius sostenibles. En aquesta conversa amb el canceller alemany, Sánchez també ha recordat que hi ha compromisos signats des del 2015 per tirar endavant la infraestructura, uns compromisos que establien que la interconnexió energètica d’Espanya amb la resta d’Europa havia de ser del 10% el 2020 i del 15% el 2030. “Estem per sota del 5%, més en el 3 que en el 4”, ha lamentat el cap de l’executiu estatal, que ha recordat que Espanya “compta amb una capacitat regasificadora que podríem posar a disposició d’Europa”, una opinió que també ha corroborat el mateix Scholz, qui ha afegit que no hi ha motius per “desaprofitar la oportunitat”.

Per altra banda, Sánchez també ha demanat a Macron, sense al·ludir-lo, que s’entengui el compromís d’interconnexió no com una qüestió que afecta Espanya i França sinó com un assumpte europeu. “Si ho entenem així crec que podrem trobar la solució adequada i ràpida a la qüestió, atès que ja estem fora de temps”, ha advertit.

Les raons de Macron

El govern francès assegura que la infraestructura no tindria tant d’èxit com creu el govern espanyol. D’aquesta manera, Macron ja ha posat en dubte vàries vegades que quest projecte pugui ajudar realment a la transició energètica sostenible. De fet, els arguments en contra d’aquest projecte que ja ha posat sobre la taula Macron és la quantitat de temps que es trigaria en construir el gasoducte i que això posaria en perill els objectius de descarbonització del 2050. A part, Macron també ha reiterat vàries vegades que l’hidrogen verd encara és una energia poc madura i que no es pot saber del cert si serà compatible per ser transportat dins del MidCat.