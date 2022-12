Sánchez Llibre perd la representació a les Corts dins de la CEOE

Foment del Treball comptarà amb quatre dels seus membres a la nova junta de la CEOE després de les últimes eleccions celebrades aquesta tardor on es va imposar Antonio Garamendi. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s’ha mostrat satisfet amb la configuració de la nova junta, ja que ell mantindrà la vicepresidència de patronal pels pròxims quatre anys, però cal apuntar que perd la cartera de la Comissió de Relació amb les Corts que tenia fins ara. Tot i això, el president de Foment ha assegurat que la patronal espanyola surt “més reforçada i cohesionada” de les eleccions. La constitució de la nova junta arriba gairebé un mes després de les eleccions de la CEOE, on l’única candidatura alternativa a la de Garamendi fou la de la vicepresidenta de Foment de Treball, Virginia Guinda

En un comunicat aquest dimecres, la patronal catalana també ha explicat que el seu president que s’incorporen a la CEOE Baldiri Ros i Santiago García-Nieto, als quals també se suma José María Rodríguez, a proposta del president de la CEOE, Antonio Garamendi. Garamendi també ha proposat als empresaris catalans Francisco Belil i Juan Gaspart com a membres del comitè executiu, per la qual cosa Foment del Treball ha destacat que l’òrgan tindrà “sis membres catalans”. D’altra banda, Valentí Pich repetirà en el càrrec com a president de la Comissió Legal de la patronal.

Sánchez Llibre també ha afegit que agraeix “la generositat del president de la CEOE” i ha insistit a afegir que “ens sentim satisfets amb el paper que podem jugar”. Alhora, el qui sí que ha quedat fora de la nova junta de la CEOE és Guinda, que durant l’últim mandat sí que hi era, segurament a conseqüència d’haver-se presentat contra Garamendi.

Cal recordar que el president de Foment, va assegurar fa una setmana que intentaria veure el got mig ple i que esperava arribar a un escenari satisfactori per a les dues parts, fet que finalment s’ha acabat donant. En aquesta línia, Guinda va assegurar que no considerava, “en absolut”, que la relació entre les dues patronals empitjori pel fet que ella s’ha presentat una candidatura alternativa a Garamendi.