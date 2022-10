Sánchez Llibre avala el Govern i demana a Junts que aprovi els pressupostos

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha avalat la remodelació del Govern de la Generalitat i ha assegurat que els nous consellers són “encertats”. Així ho ha dit aquest dilluns en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, on ha destacat l'”experiència” de les noves incorporacions. En aquest sentit, el president de la patronal ha assegurat que el nou Govern ha estat ben triat. Tot i això, Sánchez Llibre també ha insistit en els pressupostos i ha demanat a Junts -que es converteix en el primer grup de l’oposició- “responsabilitat i generositat” per aprovar-los.

El president de Foment del Treball ha lamentat aquest dilluns que durant cap de setmana el president d’ERC, Oriol Junqueras, hagi descartat nous pactes amb un partit “tan important” com el PSC. “No ho acabo d’entendre”, ha dit Sánchez Llibre. “És una afirmació massa contundent veient que ERC té minoria parlamentària”, ha afegit. I és que, sembla ser que ERC no estaria del tot disposada a pactar els pressupostos amb els socialistes. D’aquesta manera, ha respost al líder dels republicans, que aquest dissabte deia que el seu partit descarta nous acords amb els socialistes. “És evident que el PSC no està compromès amb la fi de la repressió”, va etzibar Junqueras.

De les noves cares de l’executiu de Pere Aragonès el líder de Foment ha destacat Carles Campuzano, de Drets Socials, i ha assegurat que “és un gran encert” per la seva “credibilitat i complicitat social”. Sobre la nova consellera d’Economia, Natàlia Mas, Sánchez Llibre n’ha fet una “valoració positiva” i ha remarcat la seva “experiència, joventut i força”. Preguntat per la decisió de Junts de sortir del Govern, Sánchez Llibre ha confessat que, “des de la perspectiva econòmica”, li hauria agradat més que els de Jordi Turull i Laura Borràs s’haguessin quedat a l’executiu.

Prorrogar els pressupostos no és una opció

El president de Foment del Treball ha recalcat que prorrogar els pressupostos seria una “mala notícia”. En aquest sentit, ha alertat que es perdrien al voltant de 2.500 milions d’euros dels fons Next Generation. Per aquest motiu ha demanat, tant al Govern com a l’oposició, “que posin llums llargues” per afrontar un context econòmic que ha qualificat de “difícil i complicat”. “Els pressupostos són un signe de rigor, solvència i estabilitat”, ha indicat. Sobre els pressupostos generals de l’Estat, ha assegurat que està “radicalment en contra” dels nous impostos i ha considerat que els comptes són “excessivament optimistes”. “Hi ha una miopia terrible per part de l’Estat”, ha criticat Sánchez llibre.