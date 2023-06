Sánchez diu que la inversió en infraestructures a Catalunya “no satisfà a ningú”

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat que l’Estat va invertir 859 milions d’euros en infraestructures a Catalunya el 2022, el 43% del que s’havia previst. Ella mateixa, però, ha comentat l’execució i ha dit que els percentatges “no satisfan a ningú” i que millorar-ho ha de ser un repte tant a Catalunya com en la resta de l’estat espanyol. D’aquesta manera, la ministra reconeix que dels fons que va proposar l’Estat per a Catalunya no s’han executat ni la meitat. Tot i això, ha volgut remarcar que no hi ha cap classe de discriminació cap al territori, tot i les evidents mostres de manca d’inversió: “A Catalunya massa vegades aquest percentatge s’ha convertit en una xifra fetitxe que simplifica el debat mentre que la realitat va”, ha afegit.

Sánchez ho ha dit en la VII Nit de les Infraestructures, organitzada pel Consell Assesor d’Infraestructures de Catalunya (Cadic), en el qual també han participat la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i la tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, així com el delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, i el director general de Bimsa, Ricard Font. Per intentar pal·liar les queixes que ha rebut el ministeri per la mala gestió de les infraestructures al territori, ha demanat que a Catalunya es faci “un exercici de realisme”, ja que, segons ella, és on més es va invertir l’any passat, i ha assegurat que la xifra del 2022 va ser un 35% superior a la del 2021 i que a tancament d’abril del 2023 ja s’havien destinat 200 milions.

425 milions pel Pla de Rodalies

Del total d’inversions de l’any passat, Sánchez també ha recordat que 425 milions es van destinar a obres del Pla de Rodalies. A més, Sánchez ha aprofitat la presència de Capella per llançar pilotes fora sobre les infraestructures ferroviàries a Catalunya, un punt molt controvertit en els últims mesos per les constants avaries. La ministra ha demanat que la Generalitat tanqui el contracte programa amb Renfe per a Rodalies. “No té sentit que l’operador estigui prestant servei sense tenir el contracte programa“, ha apuntat, i ha afegit que no són necessaris cims extraordinaris sinó, en les seves paraules, asseure’s, treballar i parlar. D’altra banda, ha explicat que aquest dilluns es va aprovar el projecte bàsic dels accessos ferroviaris al Port de Barcelona, el que ha de permetre licita els projectes de construcció enguany i tramitar el finançament amb Adif i el Port.