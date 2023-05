Sánchez es deixarà pendent l’objectiu de dèficit en avançar les eleccions

La presidenta de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha alertat aquest dimarts que amb l’anunci de convocatòria avançada de les eleccions al Congrés dels Diputats quedarà pendent definir el repartiment dels objectius de dèficit per al 2024. A més, Herrero ha assegurat que “el primer que han de tenir present els nous governs a escala estatal, autonòmic i local és que s’haurà de rebaixar el deute públic”. En una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha recordat que la Comissió Europea també ha demanat tornar a concretar aquests objectius. D’altra banda, la presidenta de l’Airef ha comentat que l’impacte de l’augment dels tipus d’interès es farà “més evident” entre la segona part de l’any i el 2024. Herrero ha cridat les administracions a definir plans fiscals a mitjà termini i ha recordat que l’anàlisi a llarg termini “evidencia que l’estabilització del dèficit és insuficient per situar el deute en una trajectòria descendent”.

Durant l’acte Converses del degà al Col·legi, la presidenta de l’Airef ha posat al centre del diàleg els punts més controvertits de l’actualitat econòmica, entre ells la inflació, els tipus d’interès i els efectes de l’avançament de les eleccions. Herrero també ha parlat de la importància de l’avaluació sistemàtica de les polítiques públiques o de l’impacte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per canalitzar els fons europeus. “És sorprenent que no s’hagin previst mecanismes d’avaluació de l’impacte i eficàcia del Pla considerant la importància que té en termes de creixement econòmic i sostenibilitat”, ha explicat la presidenta de l’organització.

Bones notícies arran dels resultats de l’IPC

Sobre les dades de l’indicador avançat de l’IPC del maig, la presidenta de l’AIReF ha demanat “no llençar les campanes al vol” i ha avisat que encara es troba en “nivells massa alts”. Tot i això, no ha deixat passar l’oportunitat de recordar que estem en el bon camí per continuar reduint preus. “Hem superat els escenaris més adversos, però el problema persisteix”, ha remarcat Herrero, que ha recordat que l’Airef compta amb la previsió que per al 2023 l’IPC sigui del 4% i del 5,7% per a la subjacent. En aquest sentit, la presidenta de l’Airef ha afirmat que “hem revisat les previsions de creixement econòmic a la baixa per al 2024 justament per la inflació subjacent que implicarà un augment dels tipus d’interès”.