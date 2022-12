La reunió definitiva per limitar el preu del gas a Europa acaba sense pacte

La reunió dels ministres d’Energia de la UE per limitar els preus del gas al continent ha tornat a fracassar. Després de diverses trobades infructuoses, en què els representants energètics i de medi ambient dels 27 han intentat arribar a un compromís conjunt per limitar els costos del gas natural, ha estat impossible assolir una entesa. El trencament de les converses a nivell ministerial trasllada la responsabilitat als caps d’Estat i de govern dels 27, que es reuniran en cimera el pròxim dimecres per tractar aquest conflicte.

La darrera reunió de l’any, celebrada aquest mateix dimarts, ha mantingut els dos blocs que s’havien establert en les darreres setmanes. Després de la vaga proposta de la Comissió Europea de limitar condicionalment el preu del gas a 275 Mwh, l’Estat espanyol liderava el grup de països membres en rebuig del que consideren “un límit massa alt”. Per la seva banda, els sospitosos habituals del frugalisme comunitari, capitanejats per Alemanya, s’obrien a negociacions al voltant d’un sostre de preus de 200 euros –lluny encara de les incertes estimacions espanyoles–.

Segons han confirmat fonts diplomàtiques a l’agència Europa Press, ha estat precisament la delegació alemanya la que s’ha fet enrere. Així, el titular d’Energia de la República Federal, el verd Robert Habeck, ha tornat a la negativa inicial després d’una “crida a l’ordre” de Berlín. Els Països Baixos i Alemanya són els principals obstacles a superar, en endavant, per arribar a una entesa definitiva.

Parlaran els presidents

Les mateixes fonts han declarat a l’agència que la delegació alemanya considera que el canceller Olaf Scholz tindrà “millors opcions” en una negociació entre líders estatals per obtenir condicions òptimes per a la indústria alemanya. Així, la decisió final del límit al preu del gas queda en mans dels caps d’Estat i de govern comunitaris, que es reuniran el cimera el pròxim dimecres.

La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, amb el president espanyol, Pedro Sánchez / EP

Les crides a la flexibilitat de la comissària europea d’Energia Kadri Simson no han sortit efecte entre els responsables sectorials d’Energia. Els països del sud i l’est, amb demandes molt més ambicioses pel que fa als preus del gas, no han trobat adient la limitada rebaixa de 75 euros el Mwh proposada pels frugals. Per la seva banda, el centre del continent manté les pors al desproveïment per una limitació de preus que tregui rendibilitat al negoci de les comercialitzadores. Així, en la pròxima reunió dels líders de la UE, la diplomàcia espera una posició “més dura” per part del canceller alemany.

Bloqueig general a l’energia

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va afanyar als 27 a arribar a un acord referent al topall dels preus del gas per enfrontar els problemes econòmics que genera la crisi energètica. Just abans d’una nova pujada de tipus d’interès, la caiguda dels costos de l’electricitat s’ha provat com un mecanisme de control de la inflació més escaient que no pas l’enduriment de política monetària.

En un discurs davant l’Eurocambra, Von der Leyen va destacar la necessitat d’altres mesures conjuntes. El límit als preus del gas, però, les bloqueja. Segons la CE, la Unió necessita elaborar una estratègia comuna de compra de gas a proveïdors exteriors per eliminar la dependència de Rússia. També cal, en paraules de la dirigent continental, un nou pacte per l’acceleració dels permisos per a instal·lacions de generació d’energies renovables. En ambdós casos, el desacord generat pel sostre de preus entre els ministres ha frenat l’arribada als compromisos. Al novembre, el ministre txec d’energia Josef Síkela va declarar que “no s’ha destapat el xampany, però l’ampolla roman a la nevera”. Finalment, estarà en mans dels caps de govern celebrar el pacte –si algú el celebra–.