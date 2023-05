Aragonès reclama un front comú per no retornar al model econòmic d’Aznar

No tornar al model econòmic que va fomentar José María Aznar a l’estat fa vint anys. Aquest ha estat el missatge principal del discurs que ha fet Pere Aragonès davant dels empresaris del Cercle d’Economia. Al més pur estil de Convergència i Unió, el president de la Generalitat ha venut davant dels empresaris més influents de Catalunya el poder de la gestió del govern d’ERC, tot oferint una alternativa a l’estructura productiva que està triomfant a la resta d’Espanya encapçalat per Isabel Díaz Ayuso i el PP.

En aquesta línia, Aragonès ha alertat als empresaris que a les pròximes eleccions del 23 de juliol Catalunya, i la seva ciutadania, s’hi juga no un canvi en el model econòmic cap al qual ha titllat d’“aznarisme reformat” que representen les polítiques del PP. “Seria catastròfic”; ha assegurat. En aquesta línia el president ha assegurat que ell és el primer que rebutja que torni el model econòmic espanyol de fa 20 anys que es va centrar en sectors de molt poc valor afegit perquè ja coneix les seves conseqüències. Per fer-hi front, el president ha tornat a demanar la conformació d’un gran front sobiranista i independentista, i no només de dos partits, per evitar que les dretes arribin a la Moncloa. Per contra, ha demanat a la seva audiència una col·laboració per empènyer Catalunya a invertir i potenciar sectors d’alt valor afegit. D’aquí, ha recordat Aragonès que el Govern s’ha centrat en aquesta idea amb l’aprovació, per exemple, del Pacte Nacional per la Indústria o amb l’acceleració de la transició verda i les energies renovables.

A més, Aragonès també ha insistit a posar una mirada optimista cap a l’economia catalana si es volen captar inversions per a les empreses catalanes i per seguir millorant i prosperant. De fet, ha puntualitzat que tant les administracions com el sector privat ha de posar més èmfasi a reconèixer els elements positius per potenciar i despertar la confiança en l’economia catalana. L’impuls del nou model econòmic català que reivindica Aragonès va acompanyat per una idea que recorre els passadissos del Cercle ja des de l’època de Javier Faus: la prosperitat compartida. Aquest nou model que s’està incentivant des de la Generalitat no ha de passar, en cap cas, per enriquir desmesuradament una minoria i menyscabar la cohesió social del país. Com ja ha dit en moltes altres ocasions des d’ERC es vol potenciar una economia que ajudi a prosperar conjuntament a tota la societat catalana, tot “corregint els errors del passat”.

Catalunya va bé

Per fonamentar tota aquesta gran idea de país Aragonès s’ha aguantat en les dades macroeconòmiques concloent que “Catalunya va bé” i no es pot parlar d’estancament econòmic. En aquest sentit, ha recordat que el país els catalans no poden acceptar que “es parli d’estancament”, ja que actualment gaudim d’una inflació per sota la mitjana i les previsions de creixement són més elevades que les de la mitjana de l’estat i fins i tot del conjunt de la zona euro. En aquest sentit, Aragonès ha assegurat que l’actual Govern de la Generalitat “ha obert un camí sòlid i estable de creixement” per a l’economia del país, tot afrontant els dos principals reptes del país, la reindustrialització i la transició energètica.