L’Estat vol reduir la influència del gas en els preus elèctrics a Europa

El govern espanyol proposarà a la Comissió Europea una reforma del mercat energètic amb l’objectiu de “reduir la volatilitat” dels preus de l’electricitat. El projecte de Moncloa passaria per una dualitat de comercialització de les diferents tecnologies: les més barates –renovables, hidràulica i nuclear– s’adquiririen a llarg termini, en comptes de fer-ho als mercats diaris. Amb la reducció de tecnologies de generació mitjançades pel mercat marginalista, les energies més barates deixarien de pagar-se al preu de la més cara, normalment el gas.

Després de l’aprovació en consell de ministres, segons ha confirmat el ministeri de Transició Ecològica, l’espanyol serà el primer govern d’un estat membre a traslladar a l’executiu comunitari la proposta de reforma del mercat energètic. Segons estableix la mesura, es combinaria aquest mercat a llarg termini amb un a curt com l’actual, on es quedarien fonts de generació com el mateix gas, que marcaria un preu més elevat.

Segons ha apuntat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica del govern espanyol Teresa Ribera, el mercat elèctric europeu “necessita més seguretat i certeses respecte de l’accés i la seguretat de subministrament” energètic. El nou model proposat per l’Estat obre “oportunitats de tenir energia a preus raonables” amb una menor variància diària, enfront l'”extrema volatilitat” dels darrers mesos. En una compareixença posterior al consell de ministres, Ribera ha argumentat que la reforma no respon només a les necessitats sobrevingudes per la crisi energètica actual i la guerra a Ucraïna, sinó també per donar compte de la varietat del mix energètic europeu, molt més gran ara que fa 20 anys, quan es va dissenyar el mercat comú.

Canvis administratius

Des de l’executiu de Pedro Sánchez ja han avisat que, si bé la proposta espanyola és la primera a arribar, la reforma energètica europea serà un “procés llarg”. Per implementar canvis com els que ha presentat Ribera, caldrien modificacions de la directiva de mercat interior. A banda de les traves burocràtiques, també caldrà acordar amb la resta d’estats membres el sentit del futur mercat elèctric –amb un precedent recent en pactes en matèria d’energia, el del topall al preu del gas, que no convida a l’optimisme–.

Excepció ibèrica

Més enllà de la proposta de reforma, el Consell de Ministres ha ratificat la demanda de Transició Energètica per prorrogar l’aplicació de l’excepció ibèrica mentre no s’acabi d’implementar la reforma del mercat energètic. Ribera demanarà a la CE allargar el règim especial espanyol i portuguès fins a finals del 2024, que permetrà limitar el preu del gas a ambdós països d’acord amb la seva capacitat diferencial.