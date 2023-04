Nou rècord de despesa en pensions a l’Estat

La Seguretat Social ha destinat durant el mes d’abril 11.962,7 milions d’euros a les pensions. L’actualització a l’IPC perpetrada el passat desembre pel ministeri dirigit per José Luís Escrivá, que va revaloritzar les prestacions públiques d’aquest caire un 8,5%, ha tornat a llançar el muntant que s’hi dedica a un rècord històric després d’una alça interanial del 10,8%.

La pujada segons la inflació ha suposat, així, una nova normalitat a la guardiola de les pensions de l’Estat. Durant el gener es va superar per primer cop el llindar dels 11.000 milions d’eruso, i des de llavors la tendència ascendent s’ha mantingut, durant tot el primer trimestre i en aquest mes d’abril. L’alça del PIB, però, ha limitat l’efecte d’aquest muntant sobre l’economia espanyola, en tant que la ràtio s’ha quedat en l’11,7% en els darrers 12 mesos, substancialment inferior a les del 2022 i el 2021, que es van elevar per sobre dels 12 punts.

La pensió per jubilació, majoritària

L’import total de les pensions per jubilació, amb molta diferència les més exigents quant a diners públics, es va elevar per sobre del conjunt de les prestacions contributives. Els 8.711 milions d’euros dedicats a les prestacions per a treballadors retirats suposen un increment de l’11,6%, vuit dècimes per sobre de la taxa general. De les més de 10 milions de pensions contributives abonades durant aquest mes, 6,34 milions corresponien a ciutadans jubilats, la immensa majoria.

La pensió mitjana dels jubilats de règim general, amb l’actualització a l’IPC, s’ha elevat aquest mes fins als 1.531,5 euros. Com ja es tradició, hi ha una important escletxa entre els abonaments corresponents a treballadors per compte propi i els dedicats a autònoms: els jubilats que cobren la pensió d’acord amb el RETA van cobrar de mitjana més de 600 euros menys que la resta, uns 914,3 euros mensuals. Amb tot, la mitjana general ha crescut fins als 1.373 milions d’euros.

Altres pensions contributives mostren increments més moderats, com ara les de viduïtat, que s’han elevat fins als 1.998,3 milions, un 9,4% més; o les incapacitats permanents, que han fregat els 1.060 milions, una alça del 7,4%. Amb tot, la pensió mitjana del conjunt del sistema de prestacions públiques ha arribat fins als 1.193 euros mensuals.

Tancar l’escletxa de gènere

Una de les noves despeses que han aparegut en les pensions d’aquest mes ha estat el complement per escletxa de gènere. En data de l’1 d’abril, fins a 474.526 persones han percebut una mitjana de 66 euros de més amb l’objectiu de “corregir paulatinament” les diferències contributives que s’estableixen entre homes i dones. L’ajuda correspon, des de la seva entrada en vigor el febrer del 2021, a 30,4 euros per fill.