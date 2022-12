La reactivació econòmica catalana arribaria a partir de la primavera

El 2022 ha estat marcat pel desaccelerament econòmic a causa de l’augment de la inflació, la guerra a Ucraïna, crisi en les cadenes de subministrament i els preus de l’energia entre d’altres. Ara bé, segons ha apuntat Foment del Treball aquest divendres, aquest refredament de l’economia seria història a partir de la primavera de 2023 i canviarien la dinàmica d’aquest 2022 on les previsions s’han anat reduint gradualment a mesura que avançava l’any.

En l’anàlisi trimestral de Foment, basant-se en les dades de la Comissió Europea, la patronal catalana preveu una desacceleració i fins i tot creixement negatiu per a aquest últim trimestre del 2022 i, fins i tot, de cara al primer trimestre del 2023, tot i que apunta que amb el nou any es recuperarà suaument l’economia. A principis de 2023, però, persistiran les tensions de preus encara que seran molt més suaus així com l’enduriment de la política monetària europea. Ara bé, en aquest últim cas, si es manté la tendència iniciada aquesta setmana, els augments dels tipus d’interès no haurien de ser tan pronunciats com en l’últim trimestre. De fet, Foment apunta que el viatge dels tipus podria acabar, un altre cop, amb els tipus d’interès negatius o nuls. D’aquí, que la patronal catalana afirmi que “el refredament econòmic se’n va amb l’hivern”.

En aquesta línia, la patronal dirigida per Josep Sánchez Llibre considera que en els pròxims mesos pugui donar-se una reducció d’aquesta incertesa i permeti fer diagnòstics més afinats. Alhora, veuen que tota la conjectura econòmica porta a una recuperació suau que no s’acabarà de lliurar del tot de certs problemes estructurals, com la baixa productivitat de l’economia catalana o l’alt nivell de la inflació que persistirà en els pròxims mesos.

Tot i el refredament econòmic dels últims mesos, Foment veu el got mig ple pel que fa a la recuperació econòmica després de la crisi de la covid, sobretot pel que fa a l’activitat turística gràcies al repunt del turisme internacional. De fet, durant aquest any l’activitat turística ha augmentat considerablement, ja que fins ara han arribat a l’estat un total de 63,1 milions de visitants, més del doble que el 2021, quan van ser 24,9 els milions de turistes en visitar l’estat. A més, Catalunya encapçala el rànquing dels territoris amb més turistes aquest any amb un total de 13,0 milions que representen un 20,6% del total. Ara bé, cal recordar que tot i les bones xifres del turisme, el PIB espanyol va desaccelerar el seu creixement en el tercer trimestre de 2022 en taxa intertrimestral, amb un augment de només 0,2%, enfront de l’1,5% del trimestre anterior.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / David Oller – Europa Press

L’augment dels tipus està afectant famílies i empreses

Pel que fa a l’alça dels tipus d’interès per part dels diferents bancs centrals, que intenta combatre els augments de la inflació, Foment aprecia que està repercuteixen en els costos de finançament de les empreses i dels préstecs de les famílies i que, per tant, està minvant les possibilitats d’inversió d’aquestes. Alhora, recorda que l’Euríbor a 12 mesos ha pujat més de 3 punts en un any, actualment en valors de 2,828%, fet que provoca un gran encariment de les hipoteques i desincentiva la compra d’immobles.

Per tot plegat, Foment conclou que tant l’economia catalana com l’estatal moderaran el seu ritme d’expansió. Tot i això, se salvaran de la contracció econòmica, cosa que sí que passarà en altres estats europeus com Alemanya o Itàlia. Tota bona notícia, però, quasi sempre va acompanyada d’una negativa i és que dos anys després de la pandèmia ni Catalunya ni l’estat han aconseguit recuperar el nivell de PIB anterior a la pandèmia. L’esperança de la recuperació definitiva de l’activitat prepandèmia, però s’agafa amb un mercat de treball que manté un bon comportament i que el total d’assalariats ha augmentat en 486.700 persones.

Recaptació tributària

Posant la mirada en el ministeri d’Hisenda i la Conselleria d’Economia, Foment ha tornat a demanar no apujar impostos. “El que va bé per a Hisenda, no necessàriament va bé al país”. Just aquest posicionament arriba poques hores després que el dimecres el Govern i els Comuns arribessin a un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2023, que inclou modificar alguns tributs i introduir “ajustos necessaris” en l’impost de patrimoni. En el document publicat aquest divendres, Foment del Treball indica que la recaptació tributària es troba en “xifres rècord”, sobretot per l’augment de l’IVA derivat l’increment de preus, que asseguren que contrasta amb l’increment de costos que ha hagut d’afrontar el sector privat.

Així mateix, el document adverteix que els efectes de la pandèmia i la guerra poden “paralitzar inversions i consum”, davant l’augment d’estalvi “més previsor” de famílies i empreses. Tot i això, la patronal que encapçala Sánchez Llibre confia que “en els pròxims mesos” es doni una “reducció” de la incertesa. Entre les assignatures pendents, Foment del Treball assenyala la necessitat de “reforçar” el desplegament dels fons europeus Next Generation.