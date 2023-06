Així han pujat els preus dels lloguers a Catalunya en l’últim any

El mercat de lloguer s’ha disparat en els últims anys i en molts punts de la geografia catalana sembla que els preus no s’estabilitzen i només augmenten sense parar. Segons l’últim informe publicat per Fotocasa, els lloguers han augmentat un 5,5% en l’últim any a Catalunya, marcant un preu mitjà de 15,72 euros per metre quadrat. Això va que, aproximadament, un pis de 80 metres quadrats costi 1.257,6 euros cada mes per als llogaters.

Això situa Catalunya com el tercer territori més car de l’estat espanyol només per darrere de les Balears i la Comunitat de Madrid, on llogar un pis costa 16,6 i 16,37 euros per metre quadrat respectivament. Per darrere de Catalunya trobem el País Basc (14,20 euros), Canàries (12,67 euros), Cantàbria (12,19 euros), el País Valencià (11,17 euros) i Navarra (11,13 euros). Si fem la mitja espanyola, el preu baixa considerablement fins als 11,65 euros el metre quadrat, encara que el preu del lloguer ha augmentat un 5,6% en l’últim any.

Per províncies, la més cara de l’estat sí que està a Catalunya i és Barcelona amb un preu de 16,90 €/m² al mes, que suposa un augment del 7,6% en l’últim any. Per darrere tornem a trobar les Balears i Madrid completant el podi. Pel que fa a la resta de demarcacions catalanes, Girona és la que més ha augmentat el preu dels lloguers, un 11,6%, deixant una mitja de 12,16 euros per metre quadra, seguida de Tarragona amb un preu de 9,56 euros mensuals (+11,6%) i Lleida, que tanca la llista amb 7,6 euros per metre quadrat mensuals i una alça del 5,6% en un any.

Barcelona, la capital més cara de l’estat

Si mirem les capitals, Barcelona segueix sent la capital catalana on més es paga pel lloguer, però aquesta ocasió també se situa com la capital més cara de tot l’estat espanyol. Concretament, els barcelonins paguen, de mitjana, 20,39 euros per metre quadrat al mes, el que suposa un augment de l’11,7% respecte a l’any passat. Això vol dir que un pis de 80 metres quadrats costa de mitjana 1.631,2 euros mensuals.

La resta de capitals catalanes es troben molt per darrere de Barcelona. A Girona un lloguer costa 12,18 euros per metre quadrat (+8,9%), seguida de prop per Tarragona amb un preu de 10,12 euros (+9,3%) i, en últim lloc, hi trobem Lleida amb un preu de 7,8 euros de mitjana (+5,6%).

Ciutat Vella segueix sent el districte més car de Barcelona

Pel que fa als preus dels diferents districtes de Barcelona, durant el mes de maig van augmentar en gairebé tots respecte a l’any anterior. En sis districtes el preu del lloguer té un increment interanual superior al 10%. Els tres districtes amb major increment són Nou Barris (16,9%), Horta – Guinardó (15,6%) i Sant Andreu (14%).

Gràfic dels preus del lloguer als districtes de Barcelona / Fotocasa

Pel que fa al preu del metre quadrat, en cinc dels districtes s’han superat els 20 euros el metre quadrat al mes. Aquests estan encapçalats per Ciutat Vella amb 21,92 €/m² al mes, seguit de l’Eixample amb 20,17 €/m², Sant Martí amb 20,61 €/m², Gràcia amb 20,53 €/m² i Sarrià – Sant Gervasi amb 20,38 €/m² al mes.