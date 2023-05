La producció de vehicles a l’estat creix fins a les 832.000 unitats

La producció d’automòbils de l’estat encara no ha arribat al ple funcionament, tot i que mostra clar símptomes de recuperació respecte a les xifres prepandèmia. Durant el primer quadrimestre de l’any s’han produït un total de 831.984 vehicles a l’estat, el que suposa un augment interanual del 15,7%, segons les últimes dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac).

Tot i aquest bon augment general del primer terç de l’any, a l’abril es va abaixar el ritme i es van assemblar 173.702 exemplars, el que suposa només un augment del 3,2% respecte a l’any passat. Aquestes dades es queden molt lluny de l’augment del 30,8% experimentat al març. “Aquest discret creixement, en comparació amb les xifres de dos dígits que havíem observat durant el primer trimestre, es deu a la falta d’aprovisionament de components a les fàbriques”, ha valorat l’organització en un comunicat.

Encara que la producció es va incrementar en els quatre primers mesos de l’any, l’organització ha advertit que les xifres continuen estant un 15,2% per sota de 2019, any prepandèmia. “Les fàbriques d’automoció espanyoles, malgrat haver registrat un primer quadrimestre a l’alça, continuen veient-se afectades pel ritme intermitent en l’aprovisionament de certs components. Això condiciona l’activitat en els centres de producció i la capacitat de fabricació”, ha afegit Anfac.

Turismes i totterrenys, el que més es fabrica

Per tipus de vehicle, la fabricació de turismes i totterrenys va créixer un 10,4% durant el primer quadrimestre en comparació amb el mateix període del curs anterior, fins a 645.939 unitats. Per contra, a l’abril el nombre d’exemplars assemblats va baixar un 5,6% en relació amb el mateix mes de 2022, fins a 133.635 unitats.

Ara bé, el tipus de vehicles on més ha augmentat la fabricació són en els comercials i industrials, que entre gener i abril es van incrementar un 38,9% en taxa interanual fins a les 186.045 unitats. Durant el mes d’abril es van assemblar 40.067 unitats, la qual cosa suposa un 49,7% més en comparació amb les xifres del mateix mes de l’exercici anterior.

Per fonts d’energia, a l’abril es van produir 32.000 vehicles de zero i baixes emissions, és a dir vehicles 100% elèctrics, híbrids endollables, híbrids convencionals, gas natural i gas liquat de petroli, la qual cosa suposa un augment interanual del 38,5%, això significa que un de cada cinc vehicles fabricats a Espanya a l’abril era zero o baixes emissions. Així mateix, el mes passat es van fabricar un total de 98.318 vehicles de gasolina (-2,3% interanual) i 43.384 unitats dièsel (+5%).

Les exportacions creixen un 21%

Pel que fa a l’exportació d’aquests vehicles, el sector va enviar a altres països un total de 165.334 vehicles a l’abril, la qual cosa suposa un 10,9% més que en el mateix mes de 2022. Per altra banda, si mirem les dades de tot el 2023 se situen en 759.715 unitats, un 21,7% més en comparació amb el mateix període de l’any anterior. “L’exportació ha crescut a major ritme que la producció generada en l’últim mes. Això es deu tant per les limitacions en la recepció de components com als problemes en el transport de vehicles, ja que hi ha volums a l’espera d’exportació que salin quan troben el lloc o quan ja ha estat acabat el vehicle”, ha recalcat Anfac.

Per destins de l’exportació a l’abril, el 89,4% va ser a Europa, amb un “lleuger descens” d’1,5 punts percentuals en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En aquest sentit, en el ‘top 5’ de destins figuren França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit i Turquia. “En general, els principals mercats europeus experimenten cert nivell de recuperació respecte a l’any anterior. Això tindrà un impacte positiu en l’exportació de vehicles sempre que els nivells de producció ho permetin”, ha explicat l’organització.

El director general d’Anfac, José López-Tafall, ha considerat que la producció contínua una “bona senda”, encara que el creixement en l’últim mes hagi estat menor que en els mesos anteriors. “Malgrat que la millora registrada el sector encara es veu afectat per condicionants com el ritme d’aprovisionament de materials o problemes en la logística de transport que limiten la capacitat dels nostres centres. La transformació cap a la mobilitat sostenible i electrificada requereix un gran esforç que el nostre sector està escometent”, ha explicat.

En aquest sentit, López-Tafall ha demanat mesures que impulsin el mercat de vehicles electrificats i justifiquin l’aposta d’Espanya per la mobilitat elèctrica. “Espanya té una potent indústria d’automoció que ha de mantenir-se al capdavant, però per a això, a més de les mesures, és necessari establir un missatge consolidat i únic de suport al sector i per la mobilitat sostenible, inclusivament el vehicle privat. Només així avançarem per a convertir-nos en un hub de la mobilitat electrificada”, ha destacat.