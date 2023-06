La producció industrial espanyola torna als números vermells

La producció industrial espanyola ha tornat als números vermells a l’abril. Segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la producció de la indústria de l’estat va caure un 4% interanual el mes d’abril passat, una taxa 9,4 punts inferior a la de març i la seva major reculada des de gener de 2021. Amb la caiguda d’abril, la producció industrial retorna a taxes interanuals negatives després d’haver registrat al març un augment del 5,4%.

El principal factor per aquesta caiguda ha estat la producció de la indústria de béns de consum durador, que va ser la que més va baixar en el quart mes de l’any, amb un descens interanual del 9,9%. En aquesta línia es van situar els béns intermedis, que van caure un 6,5%. Per la seva part, els béns de consum no durador van caure un 4,6% i l’energia un 2,1%. Per últim, els béns d’equip van aconseguir mantenir-se amb una caiguda de només 0,6%.

Per branques d’activitat, les que més van retallar la seva producció en taxa interanual van ser la indústria de la fusta i el suro (-23,9%); la indústria del cuir i del calçat (-18,2%); la confecció de peces de vestir (-13,7%) i la indústria del paper (-13,4%). Entre els ascensos, els més pronunciats els hi van anotar altres indústries extractives (+41,8%); indústries extractives (+39,4%) i la fabricació d’un altre material de transport (+17%).

Si corregim els efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va baixar un 0,9% a l’abril en comparació amb el mateix mes de 2022, taxa 5 punts inferior a la de març.

Si comparem les dades de l’abril amb les del març, i dins de la sèrie corregida, la producció industrial va caure un 1,8%, la seva major caiguda mensual des de març de 2022, quan va retrocedir un 2,7%. Per branques d’activitat, les majors baixades mensuals de la producció en la sèrie corregida van correspondre a la indústria del tabac i altres indústries extractives (-8,1% en tots dos casos) i la fabricació de mobles (-5,7%).

Per contra, els majors increments mensuals de la producció els van experimentar la fabricació d’un altre material de transport (+4,6%); la indústria del cuir i del calçat (+3,6%), i les coqueries i refí de petroli (+2,1%).

Només dos territoris eleven la producció

La producció industrial va baixar a l’abril en taxa interanual en catorze comunitats autònomes, es va mantenir estable al País Valencià i només va pujar a les Canàries (+2,4%) i Galícia (+0,1%). Els majors descensos es van registrar a La Rioja (-11,5%), Aragó (-9,2%), Extremadura (-8,6%), Múrcia (-7,5%) i Astúries, on la producció del sector industrial va retrocedir un 7,4% respecte a abril de 2022. A Catalunya, per la seva part, la producció va caure un 6,5%.