Els preus industrials moderen el seu creixement un 35,6% el setembre

Els preus industrials continuen a la baixa. L’encariment dels preus va moderar el seu creixement interanual al setembre fins al 35,6% gràcies als menors costos energètics. Pel que fa a la diferència amb el mes d’agost els preus es van estancar, és a dir, no hi va haver cap variació, segons ha informat aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb el repunt interanual de setembre, gairebé 7,5 punts inferior a l’experimentat a l’agost, els preus industrials encadenen 21 mesos consecutius de taxes positives. El cas català, va experimentar una moderació més modesta situant-se en un 27,4%, 2,4 punts inferior a la d’agost.

La moderació de la taxa interanual dels preus industrials registrada al setembre es deu fonamentalment a l’energia, que va retallar la seva variació anual gairebé 27,5 punts, fins al 84,2%, per l’abaratiment de la producció d’energia elèctrica i del refinament de petroli. El segon punt a tenir en compte per aquesta variació van ser els béns intermediaris, ja que la seva taxa anual va baixar 1,5 punts, fins al 18,6%, per la menor pujada dels preus de fabricació de productes químics i productes bàsics de ferro. Per contra, els preus dels béns de consum no durador (aliments, immobles, automòbils, electrodomèstics,…) van elevar al setembre la seva taxa interanual mig punt, fins al 13,1%, per l’encariment del processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis.

Catalunya té una moderació modesta

Els preus industrials a Catalunya van pujar un 27,4% al setembre en comparació amb el mateix mes de l’any passat. La variació anual de l’Índex de Preus Industrials va caure dos punts respecte l’agost (29,8%) però tot i això l’indicador va marcar un nou rècord històric des que l’INE recopila dades autonòmiques –el 2002-, després que fins al moment la taxa anual més alta fos la registrada a l’agost. L’increment de preus va produir-se, principalment, per l’encariment del preu del gas. Així, en comparació amb l’any anterior, els preus del subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat es van incrementar un 106,6%, és a dir, es van duplicar. Els preus de la indústria del paper han pujat un 26,5% i els de la indústria de l’alimentació ha crescut un 19,5%.

Preus estancats en la taxa mensual

El mes de setembre, però, no va suposa un gran avanç per les xifres d’aquest 2022. De fet, segons l’INE, la taxa mensual -d’agost a setembre- no va variar. Els preus industrials del passat setembre es van mantenir en el 0,0%, és a dir, no van mostrar cap increment ni decreixement en relació al mes anterior. És el primer mes que aquesta taxa no varia després de 18 mesos consecutius d’alces. Al setembre va destacar l’avanç dels preus dels béns de consum no durador (+0,8%) i els descensos de l’energia (-0,3%) i dels béns intermedis (-0,4%).

L’energia com a focus central de l’encariment

Els costos de produir energia encara són la base principal de l’encariment dels preus industrials. En aquest sentit, segons l’INE, sense comptar l’energia, els preus industrials van mostrar el mes de setembre passat un repunt interanual del 14%, taxa quatre dècimes inferior a la d’agost i més de 21,5 punts per sota de la taxa general. Així doncs, tot i que s’estan moderant les pujades de preu de l’energia, encara és un dels sectors més perjudicials per la inflació de preus.

Per posar xifres concretes a les declaracions, l’INE publica que el passat setembre el primer repunt de preus va estar marcat pel subministrament d’electricitat i gas. De fet, l‘augment va ser d’un 91,9% en relació al mes de setembre de 2021. Pel que fa als altres sectors que han vist les pujades més fortes en trobem en segona posició amb les refineries de petroli, amb un creixement del 71,9%. La indústria del paper, amb un augment del 25,1%; la indústria química, amb un 23,2%; i la indústria de l’alimentació amb unes pujades del 20,1% són els altres sector amb més encariment, però que queden molt lluny de les xifres de l’electricitat, el gas i el petroli.