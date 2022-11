Els preus industrials moderen el seu creixement l’octubre per l’energia

Els preus industrials van moderar el seu creixement interanual a l’octubre fins al 26,1% pels menors costos energètics i van baixar un 1,4% en relació al mes anterior, el seu major descens mensual des del febrer del 2021, segons ha informat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb el repunt interanual d’octubre, 9,5 punts inferior a l’experimentat al setembre, la inflació del sector industrial encadena 22 mesos consecutius de taxes positives. Aquestes dades comencen a denotar la recuperació del mercat industrial, així com l’abaratiment de la fabricació de productes.

La moderació de la taxa interanual dels preus industrials registrada a l’octubre es deu fonamentalment a l’energia, que va retallar la seva variació anual més de 30 punts, fins al 54,1%, per l’abaratiment de la producció d’energia elèctrica i del gas. Però, en general s’ha produït una baixada prou important en d’altres productes. Els béns intermedis, la taxa anual dels quals va baixar més de 2,5 punts, fins al 15,9%, pel menor cost en la fabricació de productes químics bàsics i en la producció de metalls preciosos.

Per contra, els preus dels béns de consum no durador van elevar a l’octubre la seva taxa interanual un punt, fins al 14,2%, per l’encariment de la fabricació d’olis i greixos vegetals. Segons l’INE, sense comptar l’energia, els preus industrials van mostrar el mes d’octubre passat un repunt interanual del 13,2%, taxa vuit dècimes inferior a la de setembre i gairebé 13 punts per sota de la taxa general.

Catalunya té una taxa mensual més moderada

El cas català ha estat igual que el de les altres parts de l’estat espanyol. En aquest sentit, tots els territoris han moderat el seu creixement en la taxa interanual. Tot i això, Catalunya no ha quedat en les primeres posicions, ja que en cap cas ha disminuït la seva taxa. De fet, Catalunya és el tercer territori on menys decreixement intermensual hi ha hagut. En concret, s’ha passat d’una taxa de 27,5 punts al setembre a una de 22,3 punts a l’octubre. Destaquen com a grans moderadors d’aquestes xifres, l’energia i els béns intermedis.