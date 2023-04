Els preus d’exportacions obtenen un creixement moderat de l’1,9% el març

L’Índex General de Preus d’Exportació dels productes industrials va registrar un augment interanual de l’1,9% el mes de març passat, taxa gairebé 3,5 punts inferior a la del mes anterior i la més baixa des de febrer del 2021. És el novè mes consecutiu en el qual es modera la taxa interanual dels preus d’exportació dels productes industrials, que en mesos anteriors va arribar a aconseguir creixements rècord en 16 anys. Amb la xifra del març, els preus d’exportacions industrials encadenen 27 mesos consecutius de taxes interanuals positives, encara que el de febrer ha estat el menor avanç d’aquest indicador des del mateix mes del 2021.

Segons ha informat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el creixement interanual de març s’ha reduït respecte al de febrer a causa de l’energia i als béns intermedis. En concret, l’energia va retallar la seva taxa interanual 21 punts, fins al -39%, per l’abaratiment de la producció d’energia elèctrica. Per contra, els béns intermedis van registrar una variació anual del 3%, tres punts i mig inferior a la del mes anterior, mentre que els béns d’equip la van augmentar més d’un punt, fins al 5,9%. Sense comptar amb l’energia, la taxa anual d’índex general d’exportacions va disminuir gairebé un punt i mig al març, fins al 5,6%, xifra més de 3,5 punts superior a la de l’índex general.

En termes mensuals (març sobre febrer), els preus de les exportacions de productes industrials van baixar un 0,1%, enfront de la pujada del 0,9% registrada en el segon mes de 2023. Aquest descens es va veure influït, entre altres factors, per la baixada de l’energia en un 8,7% derivada de l’abaratiment de la producció, transport i distribució d’energia elèctrica. Els preus de les importacions van baixar un 1,3% en el tercer mes de l’any respecte al mes anterior.

Les importacions disminueixen un 0,4%

Pel que fa als preus d’importació dels productes industrials, aquests van disminuir al març un 0,4% en comparació amb el mateix mes de 2022, entrant en negatiu per primera vegada des de febrer de 2021. En aquesta evolució va influir també l’energia, que va retallar la seva taxa interanual més de 25 punts, fins al -20,5%, per l’abaratiment de l’extracció de cru i, en grau més baix, de les coqueries i el refinament de petroli. Descomptant l’energia, els preus d’importacions de productes industrials van registrar al març una taxa de variació anual del 4,9%, gairebé dos punts menys que al febrer i prop de cinc punts i mig per sobre de la taxa general dels preus d’importació.