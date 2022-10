El preu de la gasolina encadena una nova setmana de pujades

El mercat dels carburant segueix oscil·lan a mesura que van passant el mesos. El que semblava una crisi momentània s’ha convertit en la quotidianitat i pagar dos euros pel litre de gasolina ja no és tan estrany. Tot i això, els preus havien incrementat 20 cèntims en una sola setmana, una pujada provocada per la reducció de producció de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) que han decidit “prendre mesures per estalviar carburant en cas de que s’acabi”, expliquen fonts del sector. Així doncs, sembla que la situació continua tensa, fent que les productores continuïn sent les responsables de posar els preus basant-se en l’especulació.

El preu de la gasolina es va disparar la setmana passada a causa de la baixada de producció de l’OPEP, que és l’organització de tots els països productors de petroli. D’aquesta manera, quan baixa la producció, els preus s’inflen, ja que hi ha menys combustible per vendre. Aquesta va ser una de les primeres raons per les quals en combustible va començar a pujar de preu, ja que a causa de les sancions a Rússia, els països van haver de buscar altres fonts d’on treure la gasolina. “Els països de la Unió Europea no són productors i per tant no tenen el poder d’escollir què passa, simplement compren”, asseguren algunes fonts. Així doncs, és evident que la situació geopolítica i la manca d’alguns dels actors més importants del sector, continua fent que la gasolina s’encareixi.

Un altre dels factors essencials a tenir en compte és l’especulació del mercat. La situació ja s’ha estabilitzat, és a dir, la recerca de nous mercats després del fiasco rus ja ha estat resolta. Tot i això, els jugadors d’aquest tauler s’han reduït i en perdre Rússia l’OPEP i el mercat estatunidenc acaben sent els únics que produeixen el carburant. “És un mercat que es nodreix de l’especulació i de fer créixer els preus en temps de crisi”, descriuen fonts consultades del sector dels carburants. A més, aquesta situació acaba per afectar als clients, però també a les companyies petites que tenen gasolineres i no produeixen: “És complicat saber quan has de comprar el carburant perquè et surti a millor preu perquè el mercat és molt inestable”, explica un dels petits proveïdors consultats.

Previsions d’estabilització de mercat

Tot i que els preus no han deixat de pujar, sembla que es podrien acabar estabilitzant a l’alça. En aquest sentit, les prediccions més concretes asseguraven fa uns mesos que les pujades ja s’haurien acabat, però els preus continuen sent molt més cars del que s’esperava. De fet, de manera general, des del 23 de febrer els preus no han deixat d’augmentar. D’aquesta manera, les noves prediccions auguren que els preus es podrien quedar rondant els dos euros per litre. “La mitjana que els meus clients invertien en gasolina eren 25 euros, ara són uns 40 aproximadament i no han incrementat els litres que consumeixen”, lamenta un dels proveïdors.

També entra en joc un altre factor que és l’aposta pel cotxe elèctric. En aquest sentit, hi ha fonts que asseguren que serà complicada la recuperació dels preus d’abans de l’inflació i la guerra d’Ucraïna perquè el cotxe elèctric està molt a prop de convertir-se en el més utilitzat. “En el moment que cada vegada hi hagi més cotxes de gasolina o gasoil el preu pujarà”, expliquen.

Descomptes de 20 cèntims perllongats

Al mes d’abril, la situació es va fer tan insostenible que el govern espanyol va decidir donar certes ajudes als clients de les benzineres -tant grans com petites- per tal de què no el combustible fos més assequible. Aquí és on l’Estat va posar en marxa el descompte de 20 cèntims, és a dir, per cada litre que es pagava, hi havia 20 cèntims que es descomptaven. Aquesta despesa addicional en el cas de les empreses més grans se’n feien càrrec les pròpies companyies, en canvi en el cas dels proveïdors més petits era l’Estat qui els retornava els diners que perdien amb el descompte. En primera instància aquest descompte anava a finalitzar a finals del mes de juny, però davant la inflació es va allargar fins el 30 de setembre. Aquesta data ha tornat a ser perllongada dins el 31 de desembre, el que segons confirmava l’estat espanyol en comunicar aquest canvi: “Es continuarà fent el descompte mentre no s’estabilitzi el mercat”.