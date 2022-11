Els pressupostos europeus suspenen en igualtat de gènere

La perspectiva de gènere ja és una de les prioritats que la Unió Europea té sobre la taula en termes d’inversions i pressupostos. Igual que la lluita contra el canvi climàtic, la igualtat es troba en l’ordre del dia d’Europa, però no amb la mateixa rellevància. El Tribunal de Comptes Europeu (TCE) han constatat aquest dilluns que, de les cinc prioritats de la Comissió europea -lluita contra el canvi climàtic, preservació de la biodiversitat, igualtat de gènere; Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i transició digital-, la relativa a la igualtat de gènere va ser la pitjor integrada en el pressupost. Aquesta situació, porta al TCE a exigir més iniciatives i una major concreció per millorar el seu rendiment.

En una auditoria que ha sortit publicada aquest dilluns, els experts han constatat que la majoria de les prioritats relatives al clima i a la biodiversitat es van incorporar “prou”; els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i la transició digital, “parcialment” i, la igualtat de gènere, “en molta menor mesura”. Les cinc prioritats són pertinents per a l’actual pla de despesa pluriennal de la UE fins al 2027. Aquesta és la primera vegada que els auditors informen sobre les prioritats polítiques horitzontals de la UE en el seu conjunt. Per a això, han examinat una selecció de 11 programes que aglutinen el 90% dels pagaments efectuats fins al final del 2021 corresponents a quatre rúbriques del pressupost pluriennal.

L’informe analitza també els objectius de despesa de les diferents prioritats i destaca que, mentre hi ha un objectiu global del 30% de despesa en el pressupost de la UE quant al clima i l’ambició de tenir objectius per al pressupost general de la UE en biodiversitat -del 7,5% el 2024 i del 10% el 2026 i 2027-, no existeix un objectiu global de despesa relacionada amb les prioritats de gènere, digital o dels ODS en el pressupost de la UE per al període 2021-2027.

Contribució positiva per l’igualtat

La Comissió europea va assenyalar que la major part del pressupost de la UE pot contribuir positivament a fomentar l’igualtat de gènere, però els auditors han observat que només 11 de 47 programes van declarar quantitats que contribueixen a la igualtat de gènere per valor de 12.000 milions d’euros, és a dir, el 5% dels compromisos per a finals del 2021.

Així, l’informe conclou que la Comissió realitza un seguiment de la despesa en els àmbits climàtic i de la biodiversitat, i encara que ha començat a supervisar el del gènere, facilita poca informació sobre si la despesa de la UE contribueix a diverses prioritats al mateix temps i no mesura els resultats de la despesa respecte al seu impacte real en les prioritats horitzontals, encara que està treballant en un projecte pilot que permeti mesurar aquests resultats.