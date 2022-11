El pressupost de l’AMB augmenta un 13% pel 2023, situant-se en 2.470 milions

El Consell Metropolità ha aprovat el pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per l’any que ve. La injecció de diners de la qual disposarà l’AMB pel 2023 és de 2.470 milions d’euros en despeses i 2.491,4 en ingressos, fet que suposa un 13% més que el 2022. Les àrees en les que s’invertiran aquestes diners giren entorn els dos eixos més importants del context actual metropolità: les polítiques socials i les infraestructures i la mobilitat sostenible. Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i JxCat. Per la seva banda, hi han votat en contra PP, Ciutadans, Valents i la consellera no adscrita Marilén Barceló, mentre que s’hi han abstingut Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i Endavant Sant Just.

Aquest dimarts, s’ha aprovat el pressupost de l’AMB, posant sobre la taula els problemes actuals d’inflació i la crisi que ha provocat la guerra d’Ucraïna. D’aquesta manera, els diners seran destinats a polítiques socials per a millorar l’estabilitat dels col·lectius més vulnerables -pimes i autònoms- així com la construcció d‘infraestructures més eficients i sostenibles. Entre les propostes també hi ha la necessitat de crear un transport metropolità verd.

Planificació d’ingressos i despeses

En el seu pla de beneficis i impostos, l’AMB preveu ingressar 132,3 milions d’euros procedents del tribut metropolità, 141,13 milions de la taxa de tractament de residus, 172,82 milions procedents de l’aportació de l’ATM, i 145,3 milions d’euros de les aportacions municipals sobre la participació en els tributs de l’Estat. Augmenten les aportacions municipals basades en l’IBI, que se situaran en 87,84 milions. També les aportacions de la Generalitat i els ajuntaments en les beques menjador i el transport escolar, que arribaran als 23,3 milions d’euros i el tractament de residus, fins els 41,56 milions. A banda, les transferències de l’Agència Catalana de l’Aigua suposen 110,82 milions.

A més, l’AMB també es beneficiarà d’ajudes europees. Als ingressos s’hi sumen 8,7 milions del pla de recuperació, transformació i resiliència, 8,79 milions d’euros de subvencions FEDER i 169,49 milions de disposicions d’endeutament a llarg termini. Pel que fa a despeses, l’àrea de Territori assumeix 269,21 milions, Ecologia 314,48 milions d’euros, i Mobilitat, Transport i Sostenibilitat 413,9 milions, mentre que la resta d’actuacions en diferents àrees sumen una despesa total de 39,4 milions d’euros.