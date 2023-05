La polèmica llei de l’habitatge entra en vigor entre queixes

El dret a l’habitatge ha escalat posicions en el diàleg social i polític després de les constants pujades del preu dels pisos i els lloguers. Tal ha estat la intensitat amb la qual han augmentat els preus que tots els actors socials han sortit a reclamar noves mesures per intentar trobar un consens i pal·liar els efectes de les pujades. D’aquesta constant discussió ha nascut la nova llei estatal de l’habitatge, que ja ha estat aprovada pel Senat i que en qüestió de setmanes es començarà a implementar. Una llei que, lluny de ser aquella llum el final del túnel per a tots els sectors, és més aviat un esborrany de tot allò que podria ser i no ha estat. Un seguit de normes que han posat en peu de guerra els sindicats per ser massa benevolents i els empresaris, que la titlen de “curtterminista i d’ús exclusivament polític“.

“Aquesta no és la nostra llei, no és el que proposàvem i es queda molt curta“, argumenta Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. En unes declaracions al TOT Economia, el sindicalista remarca la necessitat d’arribar a una solució i les ganes que tenien des dels sindicats de poder aportar el seu gra de sorra al canvi de la legislatura; tot i això, ell mateix també afirma que “aquest no és el resultat que esperàvem, però volem ser positius i és un principi”. I és que, la llei que ha presentat el govern espanyol dista molt de les mancances que va posar sobre la taula el sindicat i les mesures que s’inclouen en aquesta normativa “no tenen en compte alguns dels aspectes claus pel canvi”, descriu Aragonès.

I és que segons ha explicat el portaveu del sindicat, un dels punts que més van demanar era la regularització envers els lloguers de temporada, és a dir, aquells pisos que poden ser llogats per un temps limitat. La nova llei del govern espanyol ha deixat fora de la regulació aquesta classe de lloguers, el que ha fet enfadar als sindicats, ja que asseguren que és un buit legal que podran aprofitar els propietaris per no complir amb la normativa vigent. Aquesta opinió també la comparteix Arantxa Goenaga, consultora del Círculo Legal, qui durant una conferència adverteix que “el frau en aquests casos augmentarà, sense dubtes”. De fet, la mateixa experta -poc partidària de la llei per altres raons- reconeix que és una conducta fraudulenta “fàcil de detectar”, però que es podria convertir en una pràctica recurrent.

L’oposició dels experts al topall del lloguer

Un altre dels punts de la llei que ha entrat a debat ha estat el topall al preu del lloguer, una mesura que els sindicats demanaven des de feia temps i els experts reconeixen que podria no fer l’efecte que es necessita. Ferran Font, director d’estudis i portaveu de Pisos.com reconeix que “la legislació no farà baixar els preus sinó l’oferta”. I és que segons l’expert, als propietaris no els sortirà a compte tenir un pis de lloguer i migraran cap a altres classes d’inversió, com per exemple els pisos de temporada o la venda. Per contra, el portaveu del Sindicat de Llogateres explica que és una de les bones notícies d’aquesta llei, ja que no hi haurà abús per part dels propietaris i “molta menys especulació”.

La preocupació principal davant del topall del lloguer són les zones on es podrà limitar i on no, ja que els criteris que ha posat l’estat espanyol poden arribar a englobar moltes zones. “Són criteris que pot complir la gran majoria dels territoris d’Espanya”, diu l’experta de Círculo Legal. Per altra banda, Aragonès també remarca la necessitat de definir aquestes zones i afegeix que “cal que es faci com més aviat millor”.

En l’apartat dels lloguers també s’ha tingut en compte el lloguer social, una de les necessitats més enquistades de l’habitatge català i espanyol. De fet, ja hi ha una normativa barcelonina que explicita que per una obra de nova construcció part dels pisos han d’estar destinats a lloguer social. La normativa espanyola també contempla la necessitat de construir lloguer social i assegura que hi hauria d’haver almenys un milió més d’habitatges per a persones vulnerables i propietat de l’administració pública.

Una dona revisa les ofertes de pisos a la venda fora d’una immobiliària / ACN

Font assegura que aquesta qüestió és completament necessària, però l’execució no és la correcta. “No hi ha prou terreny ni està en el lloc adequat per la demanda que s’ofereix”, diu l’expert, fent referència els terrenys ja triats pel govern espanyol per construir-hi els pisos. Pel que fa a la nova construcció, Goenaga assegura que l’obligació només farà que els inversors no vulguin edificar aquí. “El millor no és sancionar ni obligar sinó incentivar i bonificar aquells que es dediquin a construir habitatge de lloguer social“, diu l’experta.

Els desnonaments, un punt controvertit

La nova llei de l’habitatge també té en compte les ocupacions i els desnonaments, un altre dels focus de més polèmica i controvèrsia entre sindicats i empresaris. I és que, s’han eliminat els desnonaments per sorpresa, és a dir, la policia no podrà aparèixer sense avisar a fer fora algú d’un pis. Aquesta decisió ha estat molt celebrada pels sindicats, ja que evita deixar a les persones sense llar d’un dia per l’altre. Tot i això, l’experta del Círculo Legal discrepa i explica que aquesta classe de desnonaments es fan “perquè no hi hagi temps a avisar manifestants i la policia els pugui fer sense perill”. Ella mateixa contínua assegurant que “aquesta llei no protegeix el propietari”. I és que, en el cas que una família que hagi de ser desnonada es trobi en una situació vulnerable, serà potestat de l’administració pública buscar alternatives i començar una mediació.

“És una victòria pels ciutadans”, afirmen fonts sindicals al TOT Economia, unes declaracions que xoquen amb l’opinió de l’experta del Círculo Legal qui remarca que no hauria de ser feina del propietari saber la situació de vulnerabilitat en la qual es troben els seus inquilins: “Jo quan parlo amb gent d’altres països no entenen per què aquí quan t’ocupen un pis en 48 hores no torna a estar buit”. A més, el govern espanyol també inclou una altra clàusula que penalitza als propietaris que tinguin pisos buits, el que segons els sindicats, “reduirà l’ocupació i mantindrà els pisos en el mercat de lloguer”.

Els empresaris en peu de guerra per la llei

No és només l’opinió dels sindicats que és contrària a aquesta nova llei, sinó que els mateixos empresaris també s’han posat les mans al cap en veure algunes de les mesures que vol aplicar el govern espanyol. L’associació 22@Network Barcelona ha titllat la nova llei de l’Habitatge de “contraproduent” perquè “perpetua la manca d’oferta lliure de lloguer”. En un comunicat, els professionals del districte tecnològic de la capital catalana creuen que aquesta llei és “ambiciosa” però “no serà la solució” que reclama la manca d’habitatge accessible a preus raonables que és “un problema real, molt greu i insostenible”.

Amb tot, doncs, la llei és una aposta per a la millora de l’habitatge a l’estat espanyol. Tot i que seran els territoris els que acabaran de decidir les aplicacions d’aquesta llei, com per exemple, com es triaran les zones tensionades (on hi haurà limitacions del preu de lloguer) o bé quines alternatives es donaran en les mediacions pels desnonaments. El Govern català ja ha anunciat que buscarà la manera d’implementar aquesta llei “al més aviat possible”, per tant, sembla que la llei de l’Habitatge serà una realitat a Catalunya en poc temps, tot i les queixes empresarials i les reclames sindicals.