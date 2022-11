Pimec planteja un canvi en la gestió de les pistes del Prat per no afectar la Ricarda

L’ampliació de l’aeroport del Prat porta cua des de fa anys. A les portes de la presentació del nou pla estratègic d’Aena, que es presentarà el pròxim 16 de setembre, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana, Pimec, ha presentat avui al Govern les seves propostes per a superar la situació d’estancament que viu la infraestructura. D’entre les propostes destaca la petició que les pistes 1 i 3 del Prat, les paral·leles al mar, funcionin de manera independent. Això permetria millorar l’operabilitat de l’aeroport i poder evitar la potencial afectació natural de tota la zona de l’estany de la Ricarda, integrat dins la xarxa Natura 2000, que tant debat ha suscitat. Ara bé, la patronal catalana ja avisa que de produir-se aquest canvi, es generaria més soroll sobre els veïns de Gavà, un dels motius pels quals les pistes de l’aeroport no funcionen de forma independent.

Per superar aquest obstacle, Pimec recorda que amb l’aeroport de Londres Heathrow, que tenia un problema semblant, es va modificar la curvatura de les maniobres d’aterratge i enlairament per tal de guanyar més altura i alleugerir el soroll. Alhora, també planteja l’alternativa que es va fer a l’aeroport de Tòquio Narita, on l’autoritat aeroportuària ha subvencionat obres d’aïllament als habitatges propers. Una d’aquestes dues opcions podria ser l’alternativa per superar el bloqueig de l’ampliació del Prat.

El president de Pimec, Antoni Cañete / ACN

Hub internacional

En el mateix document, entregat aquest dilluns a totes les administracions i partits polítics implicats, Pimec incorpora la necessitat que el Prat tingui una major i millor connexió transoceànica i internacional per a Catalunya que permeti transformar l’aeroport en un hub internacional. Alhora, tal com ha explicat Antoni Cañete, president de Pimec, abans de reunir-se amb el conseller de Territori, Juli Fernández,, tot això no pot arribar sense que el país aprofiti el més eficientment possible tots els aeròdroms que disposa així com del conjunt d’interconnexions possibles i la resta d’infraestructures existents. En aquest punt, per exemple s’hi podria incloure la ja famosa connexió ferroviària entre els tres aeroports a través de l’AVE perquè la patronal considera que els aeroports de Girona i Reus són “ideals” per a les connexions punt a punt i descongestionar així Barcelona.

Alhora, des de Pimec recorden que tot plegat no es pot donar si el sistema aeroportuari català no es regeix pel principi de sostenibilitat. En aquest sentit, una possible ampliació del Prat hauria de comportar mesures de compensació o ponderació del seu impacte més immediat, preservant l’interès general per sobre de l’interès particular, i assumint els costos reals amb compensacions raonables, seguint així un sistema de progrés i sostenibilitat.

Seguint amb això Cañete també ha reclamat configurar un sistema aeroportuari integral i integrat per a Catalunya, amb una gestió única de l’espai aeri català i de les seves potencialitats. Amb aquesta idea Pimec el que demana és que es configuri el centre d’aquest model l’aeroport de Barcelona, integrant així la resta d’aeroports catalans, com el de Girona o Reus, per tal de poder tenir un model de gestió multiaeroportuari connectat, eficient, flexible, eficaç.

Creació d’una nova comissió

Per portar a terme tots aquests canvis, des de la patronal catalana exigeixen la creació d’una nova “comissió de consens per a l’impuls aeroportuari”, liderada pel Departament de Territori i pel Ministeri de Transports a més dels Ajuntaments del Prat i Barcelona. Dins d’aquest nou òrgan, hauria d’haver-hi la presència de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, és a dir Foment i Pimec.

Alhora, consideren que el model de governança hauria de canviar i virar cap a la creació d’una comissió mixta entre les diferents administracions, és a dir Generalitat de Catalunya, govern espanyol Consell Comarcal i ajuntaments de l’entorn, a més de la participació de les organitzacions més representatives per a planificar i optimitzar tot el potencial del sistema aeroportuari català. A més, aquest model de governança hauria de promoure un sistema de gestió descentralitzada i mancomunada entre les diferents administracions per tal de promoure el principi d’eficiència i eficàcia de la gestió privada. Alhora, també aposten per preservar la governança estratègica pública, tal com es fa en altres infraestructures com les portuàries. En definitiva, Pimec demana una gestió privada sota governança pública i concertada entre les diferents administracions i la societat civil “per garantir el màxim interès comú i aprofitament dels recursos” que disposa Catalunya. Ara bé, ja avisen que aquesta modificació requeriria canvis en la legislació existent.