El PIB espanyol va créixer un 5,3% i la inflació un 8,4% durant el 2022

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) estima que el Producte Interior Brut (PIB) espanyol va créixer un 5,3% el 2022 (9 dècimes més que en l’última previsió) i que pujarà un 1,6% el 2023 (1 dècima més). El càlcul publicat aquest dilluns al web de l’organisme rebaixa en cinc dècimes la previsió d’inflació, que quedaria en el 8,4%. Segons ha explicat l’organisme, el descens s’atribueix a la “moderació recent” dels preus de l’energia. La previsió de l’IPC per al 2023 s’eleva en tres dècimes, fins al 4,2%. Alhora, l’Airef empitjora en dos dècimes la previsió de dèficit públic pel 2022, fins al 4,5%, per les mesures aprovades i les darreres dades. Pel que fa a la revisió a l’alça del PIB, l’Airef subratlla que el “millor final” del 2022 davant del que s’havia anticipat i la millora dels supòsits sobre els preus de les matèries primeres energètiques el 2023 “justifiquen una revisió a l’alça” del creixement esperat pel 2023.

En l’àmbit dels preus, afegeix la mateixa font, la “moderació recent” dels increments dels preus industrials i energètics ha redundat en un descens “més ràpid” d’allò esperat de la inflació energètica de final del 2022. En tot cas, l’Airef alerta que la millor evolució dels preus energètics “ha vingut acompanyada d’elements que semblen apuntar cap a una major persistència del creixement d’altres components de l’IPC”. D’altra banda, a l’entorn del dèficit públic, l’organisme assenyala que el ritme de reducció dels darrers mesos es manté, i s’estima en un 3,4% a l’octubre. Fins a final d’any “s’espera un empitjorament” fins al 4,5% del PIB a final de l’exercici per les mesures de despesa aprovades.

El pes dels ingressos s’accentua

L’Airef preveu un increment del pes dels ingressos durant l’any, fins a assolir el 43,9% del PIB. Aquest pes, afegeix l’organisme, “seria menor si no es tingués en compte el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència“. De la seva banda, els treballadors acabaran l’any en un pes del 48,3% del PIB per la implementació de les mesures i del pla esmentat. Per administracions, els canvis es concentren en l’Administració estatal per la inclusió de les últimes mesures i en les Comunitats Autònomes per la major previsió de despesa derivada de les darreres dades d’execució pressupostària. Així, la previsió de dèficit de l’Administració central empitjora una dècima, fins al 3,1%.

Pel que fa a la recaptació, els ingressos tributaris han crescut un 15,9% impulsats, principalment, per l’IRPF, l’IVA i l’impost de societats, malgrat la reducció que han comportat les mesures per pal·liar la pujada de preus de l’electricitat (7.466 milions d’euros menys fins al novembre).

També ha pujat l’IRPF, que assolirà el 8,3% del PIB en el tancament del 2022, un 0,5% més que l’any anterior. Fins al novembre, el creixement ha estat del 16% per l’augment de l’ocupació, els salaris i les pensions. L’impost de Societats assolirà un 2,5% del PIB, 3 dècimes més que el 2021, l’IVA suposarà el 6,3% (també 3 dècimes més) i el conjunt dels Impostos Especials arribarà a l’1,5% (1 dècima menys). Finalment, les cotitzacions socials acabaran l’any amb un pes sobre PIB del 12,8% (1 dècima per sota de les previsions del novembre) i el dèficit dels Fons de la Seguretat Social assolirà el 0,5% del PIB.