El PIB de Catalunya va créixer un 5,8% el 2021

Es confirma que Catalunya va créixer a un bon ritme durant el 2021 després del sotrac que va provocar l’arribada de la covid a tots els nivells. Concretament, el producte interior brut (PIB) català va augmentar un 5,8% durant l’any passat, segons les dades definitives publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). De fet, aquesta xifra coincideix amb la que ja va publicar l’IDESCAT el passat mes de maig i és tres dècimes superior a la mitjana de l’estat espanyol. En total, el PIB català va arribar als 229.418 milions d’euros el 2021, però es va quedar molt lluny de les xifres prepandèmia, ja que el 2020 el PIB va caure un 12,3% per culpa de la covid.

Si comparem les xifres catalanes amb les de la resta de territoris de l’estat, Catalunya va ser la quarta amb més dinamisme econòmic, només per darrere de les Balears (+10,7%), les Canàries (+7%) i Navarra (5,9%). Cal apuntar, però, que les dues primeres s’han recuperat molt més del sotrac de la covid, ja que van caure molt més a causa de l’aturada en sec que va patir el turisme. En l’altre extrem de l’equació, és a dir amb els increments de PIB més baixos, hi trobem Castella i Lleó (4,3%) i Aragó (4,4%), mentre que a Ceuta i Melilla el creixement del PIB va ser encara més baix, del 4% i del 4,1%, respectivament.

L’INE també ha informat del PIB per càpita on Catalunya ha tornat a ser la quarta, aquest cop per darrere de la Comunitat de Madrid, el País Basc i Navarra. De mitjana, els catalans disposen d’un PIB per càpita de 29.942 euros, una xifra que es queda lluny del global de la Unió Europea (32.430), però per sobre de la mitjana espanyola, que és de 25.498 euros. En l’altre extrem, amb menor PIB per càpita, es van situar Andalusia (18.906 euros), les Canàries (18.990 euros) i Extremadura (19.072 euros). Pel que fa a la renda bruta disponible per habitant, Catalunya torna a quedar quarta per darrere de les mateixes comunitats amb un total de 17.723 euros, el que suposa un 12,1% més que la mitjana de l’estat que és de 15.817 euros. Per contra, els registres més baixos van correspondre a Canàries (12.410 euros), Melilla (12.793), Andalusia (12.844) i Extremadura (12.908).

L’economia catalana segueix creixent el 2022

Aquestes bones xifres del 2021, a més, han seguit el mateix camí el 2022, ja que durant el tercer trimestre d’enguany el producte interior brut del país va registrar una variació interanual del 4,3%, va publicar l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) tot just fa una setmana. Tot i que aquesta dada és set dècimes inferior a la taxa del segon trimestre d’enguany, Catalunya continua sent un dels territoris més actius de l’estat i del continent, ja que durant el tercer trimestre, en termes interanuals, va créixer cinc dècimes per sobre de l’economia espanyola (3,8% avanç) i quasi dos punts més que la Unió Europea (2,5%).

La dada més negativa de la comptabilitat del tercer trimestre a Catalunya és la variació intertrimestral del PIB, que només va ser del 0,3%, una dècima per sobre de la taxa espanyola (0,2% avanç) i una per sota del creixement de la UE (0,4%). Des de l’òptica de la demanda, l’evolució del PIB català s’explica per l’increment de la demanda interna (2,1%), amb una especial rellevància de la formació bruta de capital (5,4%) i per l’augment de les exportacions totals de béns i serveis amb l’estranger (10,5%).