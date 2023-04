L’oferta de lloguer a Barcelona cau un 51% en els últims quatre anys

Un dels motius pels quals el preu dels lloguers no para de créixer a Catalunya és per la manca d’oferta, especialment a Barcelona. Si mirem els últims quatre anys, l’oferta per llogar un habitatge a la capital catalana s’ha reduït fins a un 51%, segons l’últim informe publicat per idealista. Al global de Catalunya la situació no és massa millor, ja que aquesta davallada del lloguer és del 41% des del 2019. A l’estat espanyol la situació no és tan dolenta, ja que l’oferta sí que s’ha reduït, però un 28%. A la resta de les capitals catalanes la situació és més o menys semblant. A Girona i Lleida l’estoc de lloguer s’ha reduït un 35% aproximadament mentre que a Tarragona ha caigut un 24%.

Si mirem la resta de l’estat, la capital que més ha reduït la quantitat d’habitatges per llogar ha estat Conca amb una caiguda del 59%. La segona és la ciutat de Barcelona, seguida de Pontevedra (-48%), València (-45%), Madrid (-44%), Ceuta (-41%), Ciudad Real i Guadalajara (-39% en tots dos casos). Entre els mercats més demandats, després de Madrid, Barcelona i València, se situa la reducció d’oferta de Sant Sebastià (-35%), seguida per Alacant (-33%) Màlaga (-33%), Sevilla (-28%), Bilbao (-24%).

Ara bé, no a totes les capitals espanyoles ha caigut l’oferta de lloguer. A Castelló de la Plana el mercat s’ha quedat com estava fa 4 anys, i en 10 ciutats més l’oferta ha crescut durant aquest mandat municipal. La pujada més gran s’ha produït a Osca (122%) i Còrdova (101%), que han duplicat el seu parc. Els segueixen els increments de Palència (83%), Jaén (56%), Terol (34%), Valladolid (21%), Salamanca (8%), Pamplona (6%) i Lugo (2%).

Caigudes en tots els territoris espanyols

Als territoris espanyols la situació és molt semblant, ja que a tot l’estat s’ha reduït l’estoc de lloguer. Això es pot donar per dues coses, o molta més gent viu de lloguer per la impossibilitat de comprar o als llogaters ja no els surt a compte llogar un pis. La reducció més gran d’estoc d’aquesta legislatura s’ha donat a Catalunya i Madrid, amb una caiguda del 41% en ambdues. Els segueix Cantàbria amb un descens del 31%, Galícia (-29%), Castella-la Manxa i Euskadi (-25%). Per sota trobem les baixades d’oferta de Canàries (-22%), el País Valencià (-21%) i Extremadura (-20%). Per sota d’aquesta xifra se situen Balears (-16%), Múrcia (-15%), Andalusia (-13%) i Astúries (-12%). Amb caigudes d’un sol dígit estan La Rioja (-8%), Aragó (-7%), Castella i Lleó i Navarra (que són les comunitats on menys s’ha reduït, només un 3%).

En l’àmbit de les demarcacions, Barcelona repeteix com la que ha registrat el descens més gran d’oferta en aquests quatre anys, amb una baixada del 43%. Per darrere trobem Madrid (-41%), Cuenca (-38%), Guadalajara (-35%), la Corunya (-35%), València (-32%) i Cantàbria (-31%). Les províncies de Ciudad Real, Lleida, Guipúscoa, Girona, Zamora i Sevilla comparteixen un descens d’oferta del 30%.