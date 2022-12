L’oci nocturn frega el complet per Cap d’Any 2 anys després de la pandèmia

Les discoteques i bars musicals catalans encaren amb optimisme l’entrada d’any, ja que asseguren que després de dos anys sense poder gaudir al complet, ara els seus locals rosaran pràcticament el ple. Des de la Fecasarm i el Gremi de Discoteques de Barcelona xifren en més del 75% la venda d’entrades anticipades per les festes de benvinguda del 2023, amb previsió d’exhaurir-les abans de dissabte a la nit. Reconeixen a l’ACN que l’encariment de la llum i les begudes els ha obligat a apujar els preus, però asseguren que la resposta dels clients no se n’ha ressentit. “És una festa molt important, per a nosaltres és la millor de l’any”, ha explicat el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas.

Els responsables de les sales esperen que la darrera nit de desembre els permeti acabar de manera molt òptima aquest 2022 que va començar encara marcat per la pandèmia, però que ara funciona a tota velocitat tant a la capital catalana com a localitats properes com Sitges. “La previsió per aquesta nit de Cap d’Any és molt bona, ja portem més del 75% de les entrades venudes i calculem que el 30 i el 31 es vendrà tot, de manera que penjarem el cartell d’entrades exhaurides, ha descrit Mas qui afegeix que aquesta nit “la gent té moltíssimes ganes de celebrar”. I és que, els joves de la pandèmia -nens d’entre 16 i 17 anys– sortiran per primera vegada per acomiadar l’any aquest 31 de desembre: “Estem molt continents i llencem un missatge de tranquil·litat, prudència i calma. Que la gent es comporti, surti amb ganes de divertir-se i respecti l’entorn”, ha apuntat el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona.

Pel que fa als preus, el responsable gremial ressalta que la inflació ha sacsejat el sector de l’oci nocturn, que a l’estiu ja va patir problemes de subministrament en productes com el gel o les begudes alcohòliques. “Hem intentat repercutir el mínim possible, però no parlem d’una pujada exagerada”, matisa abans d’avisar que en alguns serveis han patit encariments del 200%.

Un bar musical de Sitges amb decoració nadalenca a les portes de Cap d’Any / ACN

Festes exclusives, la joia de la corona

A banda de les discoteques, també hi ha una pràctica molt popular per Cap d’any a Barcelona: les festes exclusives. Des de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) també es mostren enormement optimistes per una de les nits més importants del curs. El seu president, David López, ha destacat que aquesta serà la primera revetlla sense restriccions des del 2019. “Tota la prevenda està funcionant molt bé”, celebra l’empresari. “Hem de tenir en compte també que aquest any la nit de Cap d’Any cau en dissabte, així que es reforça una mica”, ha destacat. Preguntat per l’oferta, defensa que n’hi ha de tota mena, de més “exclusives” o de més “populars”. “Podem trobar propostes que arrenquen des dels 20 euros”, resumeix.

Però no és només la capital catalana la què és experta en celebrar el Cap d’Any, de fet, altres ciutats properes a Barcelona també són famoses per les seves festes, com per exemple Sitges. “Hem perdut el compte de quants Caps d’Any no hem pogut celebrar, i ara ve una nit que podem definir com la més especial de tot l’any”, ha explicat des de Sitges l’empresari Damià Orts, membre de Fecalon, que defineix aquesta revetlla com un “retrobament” després de dos anys de restriccions. Orts ha assegurat que la venda d’entrades anticipades està anant a bon ritme, de manera que la patronal estima que s’exhauriran a totes les discoteques adherides, mentre serà desigual l’èxit que tindran els bars musicals.

De fet, Sitges és famosa pel seu ja molt conegut Carrer del Pecat que engloba diferents bars musicals que ja han anunciat les seves festes exclusives per l’última nit de l’any. “La gent sortirà amb moltes ganes, ho estem palpant”, ha relatat Orts, tot celebrant el bon ritme de venda d’entrades. Malgrat tot, el membre de Fecalon ha recordat que l’hivern, en general, és una època “fluixa” per a l’oci nocturn sitgetà, a excepció de les nits de Carnaval. En el cas del Cap d’Any, ha apuntat que es considera una “petita illa que funciona molt bé”. “Estem molt esperançats”, ha conclòs.