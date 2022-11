L’OCDE anticipa una “desacceleració global” però allunya la recessió

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) descarta la recessió global per al 2023. Segons l’economista en cap interí de l’entitat, el portuguès Alvaro Santos Pereira, l’escenari central que contemplen per a l’exercici pròxim és d’una “desacceleració significativa de l’economia mundial, amb una inflació alta però decreixent”. Tot i això, subratlla, no s’arribarà a superar el límit de la contracció econòmica.

Segons les previsions publicades per l’ens, el PIB mundial augmentarà un 3,1% el 2022. El 2023 patiria una frenada important, propera a un punt, fins al 2,2%; mentre que el 2024 recuperaria la tendència ascendent amb un increment del 2,7% interanual. El present curs tancaria, així, amb una lleugera millora de l’activitat econòmica –un 0,1% per sobre d’anteriors estimacions–, mentre que la resta de magnituds van en línia amb les expectatives d’altres corporacions.

Tot i allunyar el decreixement, el think tank reitera que “els riscos són significatius”. En contradicció amb l’anàlisi del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, l’OCDE insisteix a la importància d’una política monetària restrictiva –les pujades de tipus d’interès– per combatre l’espiral inflacionista. En la línia de les demandes europees, a més, l’entitat reclama als estats un “suport fiscal més específic i temporal” que els expansius paquets d’ajudes que es van portar a terme durant la pandèmia.

Si bé les estimacions són més optimistes que les que han distribuït altres entitats econòmiques d’abast global, l’OCDE contempla escenaris més ombrívols. El creixement global durant el 2022, adverteixen, pot ser “molt més dèbil” si es mantenen els problemes de subministrament, especialment els energètics, i aquests provoquen situacions de racionament de gas i electricitat durant els hiverns de 2022 i 2023.

L’economia va per barris

Abaixant la mirada a les diverses regions on l’OCDE concentra la seva activitat, Europa serà de les més castigades, especialment dins el nord global. Les projeccions de l’organisme situen el creixement econòmic de la zona euro per al 2023 en un 0,5% –les mateixes que als Estats Units–, 1,7 punts per sota de la mitjana global; mentre que el 2024 es quedarien en un 1,4%. Menys falagueres són encara les estimacions per a l’economia nord-americana, que només recuperaria un ritme de creixement superior al punt a finals de 2024.

A l’altra cara de la moneda hi ha les grans potències asiàtiques. La Xina, de fet, creixerà més l’any vinent que enguany: un 3,3% el 2022 pel 4,6% el 2023. Es mantindria, fins i tot, per sobre dels quatre punts el 2024. En el cas de l’Índia, l’alça econòmica és encara més pronunciada: un 6,6% el 2022 per un 5,7% el 2023. La recuperació de cara al 2024 la situa en un 6,9% interanual, un estable lideratge global en evolució econòmica.

Energia i tipus d’interès

L’organització identifica una sèrie de factors de risc que podrien empitjorar les previsions que s’estableixen a l’escenari central. A banda de la manca de subministraments i el trencament de les cadenes energètiques, destaquen els efectes sobre l’activitat econòmica i el consum dels tipus d’interès. El cost del crèdit pot alentir el consum fins al punt de “desaccelerar economies més enllà del que s’havia projectat”. Així, tot i que manté la defensa de les pujades de tipus, l’OCDE alerta contra un “enduriment monetari generalitzat i ràpid” que pugui generar “vulnerabilitats financeres” en el curt termini.