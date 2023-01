Naturgy alerta d’una pujada del preu del gas a la primavera

El president i conseller delegat de Naturgy, Francisco Reynés, alerta d’un important augment del preu del gas en arribar la primavera. Segons ha confirmat el dirigent empresarial en una conferència a l’Associació Espanyola de Directius, en acabar l’hivern es buidaran les reserves europees de gas i, per tant, els inventaris s’hauran de tornar a proveïr sense comptar amb el combustible procedent de Rússia després de les sancions aplicades per la Unió Europea.

Segons ha recordat Reynés, durant la primavera del 2022 els operadors europeus encara van tenir accés al gas natural rus per emplenar els seus dipòsits de cara a aquest hivern. Els efectes del conflicte a Ucraïna, doncs, es van notar menys que l’any passat. Enguany, però, s’haurà de dependre de les alternatives acordades per governs i companyies en els darrers mesos, amb la pujada de preus que això comporta.

Una pujada del preu del gas, avisa Reynés, no afectarà només al consum de les llars, sinó també als preus industrials i qualsevol altre activitat electrointensiva. A més, apunta el directiu, no es pot confiar a sostenir el “miratge del gener” pel que fa a les temperatures i la necessitat energètica de les famílies. “En energia, la gent te opinió i no te dades”, critica el president.

El futur del gas

Des de Naturgy apunten que el futur a curt termini del mercat gasístic depèn principalment de tres factors: l’especulació, el paper de Rússia i la recuperació de l’activitat a la Xina després de la política zero covid. En el primer cas, una reforma del mercat del gas a Europa hauria de solucionar una tensió comercial que afecta al 25% del total de les compravendes del combustible al continent.

Reynés ha avisat, per altra banda, que per estabilitzar el flux i els preus del gas després de la crisi a Ucraïna, caldrà prendre mesures per amortir el cop que suposa “treure Rússia del mig”, en tant que és el principal productor del món. Per la seva banda, una tornada a l’activitat normal de la indústria xinesa pot afegir un 20% del seu consum a la demanda global, cosa que pot tensar els preus i la disponibilitat.

Un nou mercat

Donats els problemes que es plantegen al curt termini del gas, Reynés s’ha alineat amb la posició del govern de Pedro Sánchez a Europa a favor d’una reforma del mercat energètic. “Té tot el sentit -raona el directiu- desacoblar el preu del gas de la resta de productors d’energia”, i prescindir així d’una “excepció” que s’ha instaurat com a forma de funcionament.

A diferència de la resta de productors -principalment les renovables, que es venen mitjançant acords a llarg termini- els costos del gas són variables, cosa que comporta una important volatilitat en els preus, a banda d’un substancial encariment respecte de la resta de fonts, més depenents d’inversions inicials i, per tant, més barates i estables a llarg termini.