Murtra remarca que la inversió en defensa crearà “productes eficaços”

La despesa en defensa creix anualment. En aquest sentit, tal com ja es va anunciar, el pressupost d’Espanya en Defensa pel 2022 ascendeix a 11.189 milions d’euros, un 7,8% més que el del 2021. Davant d’aquest augment, el president de Indra, Marc Murtra, ha destacat que hi ha una oportunitat del sector per crear “productes eficaços” per als militars. També ha parlat de que és el moment de donar a les Forces Armades la “capacitació tecnològica” necessària per les seves missions. Murtra ha assenyalat que és el moment que el sector treballi amb “majors economies d’escala” i major “coordinació” perquè Espanya jugui el paper que li correspon com a aliat de l’OTAN i d’Europa.

Aquest divendres, en el marc de la presentació de Feindef, el president d’Indra ha celebrat que la despesa en Defensa continuï pujant. A més, ha remarcat que cal que el sector aprofiti “molt bé” els nous fons que els hi pertoquen pels pressuposto aprovats. El directiu ha explicat que l’augment de pressupost dona inici a una era gairebé “constituent” per al sector de la defensa espanyola, que està acostumat a treballar en condicions de “austeritat”.

l’Estat no té recursos infinits

També ha afegit que aquests recursos “no són infinits” en comparació als que disposa el sector en altres països. El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) destina un 25,8% més a Defensa amb 12.317 milions d’euros de despesa total, als quals cal afegir 4.900 milions d’euros dels programes de modernització d’armament. D’aquesta manera, Murtra ha assegurat que cal fer un bon ús d’aquests diners, ja que la repartició ha de aportar valor a allò que es necessita. “Més armament i de més qualitat”, ha dit el president de la companyia.

El directiu també ha fet balanç del seu primer any i mig al capdavant de la companyia i ha destacat la visió a llarg termini i la preparació dels professionals del sector de la defensa espanyol com un dels punts positius. Així mateix, ha remarcat el paper clau de la tecnologia en la seguretat i ha destacat com hi ha sectors socials que consideraven que la inversió en seguretat era prescindible i als quals la guerra d’Ucraïna els ha fet modular la seva visió.