Un municipi català és el que menys atur registra de tot l’estat

En els últims mesos el mercat laboral a Catalunya s’està comportant d’allò més bé des de fa mesos. Actualment, el país registra un total de 338.795 aturats. Dins d’aquesta bona dinàmica laboral, hi ha un municipi català que destaca per sobre de la resta i que ha aconseguit registrar la menor taxa de tot l’estat. Aquesta població és Sant Cugat del Vallès, que va registrar una taxa de desocupació mitjana estimada per a 2022 del 5,2%, segons les últimes dades publicades per l’INE. El segon municipi amb menys atur és el madrileny Pozuelo de Alarcón amb un 5,8%.

Aquests dos municipis ja van liderar la classificació del 2021, però en ordre invers. D’aquesta manera, en aquesta nova edició d’aquesta estadística, Sant Cugat del Vallès ha desbancat a Pozuelo com a municipi amb menor taxa d’atur de tota Espanya. En tercera posició hi trobem Sant Sebastià, amb una taxa d’atur del 6,5%, seguida de Las Rozas de Madrid (6,7%) i del municipi madrileny de Majadahonda (6,7%).

Tot i que només hi ha un municipi català entre els cinc primers, la cosa canvia si mirem els 15 primers, ja que s’hi sumen tres poblacions catalanes més a la llista: Barcelona, Castelldefels i Cerdanyola del Vallès. A la resta de la llista hi figuren també dos de Madrid (Alcobendas i San Sebastián de los Reyes), tres del País Basc (Getxo, Irun i Vitòria), un de Castella i Lleó (Burgos) i un de Galícia (Santiago de Compostel·la).

Tres barris barcelonins entre els més rics de l’estat

L’estadística de l’INE publicada aquest dilluns també permet veure els barris més rics de tot l’estat. En aquest cas Barcelona n’ha col·locat tres entre els deu primers: Les Tres Torres (32.958 euros), Pedralbes (32.462 euros) i Sant Gervasi-Galvany (30.407 euros). Aquesta llista l’encapçala el barri madrileny d’El Viso amb 40.815 euros. Com a contrapartida, els tres barris amb menor renda anual per habitant es localitzen a Sevilla (Polígono Sur, amb només 5.816 euros; i Los Pajaritos, amb 6.043 euros) i a Alacant (barri Juan XXIII, amb 6.503 euros).

Tot i que no col·loca cap dels seus barris entre els més rics de l’estat, Sant Sebastià s’ha col·locat com l’àrea urbana amb la renda més gran neta mitjana anual per habitant amb 16.836 euros, seguida de Bilbao (15.436 euros) i de Madrid (15.407 euros). Barcelona es col·loca com la cinquena amb uns ingressos mitjans de 14.808 euros. A més, Girona i Manresa també entren en aquest rànquing amb uns ingressos mitjans de 13.861 i 13.710 euros respectivament. Per contra, Torrevella (8.441 euros), Lorca (9.402 euros) i Marbella (9.721 euros) van ser les àrees urbanes que van presentar les menors rendes.