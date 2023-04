Mor Vicenç Oller exconseller del Govern i expresident del Cercle d’Economia

L’exconseller d’Indústria i Energia de la Generalitat i expresident del Cercle d’Economia Vicenç Oller ha mort aquest cap de setmana, segons ha informat Foment del Treball. Oller va formar part del primer dels governs de Jordi Pujol entre els anys 1980 i 1984 i posteriorment va assessorar l’executiu d’Artur Mas. També va ser secretari general de la patronal catalana durant la presidència de Carles Ferrer Salat i, fins a l’any 2008, va formar part del consell d’administració de La Caixa. De moment, no hi ha més informació de la causa de la seva mort, però tot porta a indicar que ha estat per causes naturals.

La patronal catalana ha explicat en una publicació a Twitter aquest diumenge la mort del seu exsecretari general. Foment ha lamentat la mort de qui va ser el seu secretari general quan Carles Ferrer Salat era el seu president, i li ha definit com “un home compromès amb el teixit empresarial i industrial” i amb visió de present i de futur.

Una vida dedicada a les institucions públiques

Oller v dedicar la seva vida a la política. De fet, va formar part del primer dels governs de Jordi Pujol en el seu primer mandat del 1980 al 1984. En aquell moment fou conseller d’Indústria i Energia, en un punt on hi havia encara molt de debat sobre com explotar al màxim la creació d’energia catalana. A més, després del seu pas per la conselleria es va quedar a la Generalitat, però sense càrrec. Oller fou assessor executiu d’Artur Mas quan era president. Pel que fa a les institucions, va presidir el Cercle d’Economia entre el 1987 i el 1989. També va ser membre de la Societat Catalana d’Economia i vocal de la Fundació Economia i Empresa. De moment, no govern ni el mateix cercle han comentat les notícies, però s’espera la seva resposta ben aviat.