Moncloa permet a la Generalitat endeutar-se fins a 2.668 milions

El Consell de Ministres, en la seva reunió d’aquest dimarts, ha autoritzat la Generalitat de Catalunya a formalitzar noves operacions de deute a mitjà termini per un import màxim de 2.668 milions d’euros. Segons ha comunicat l’executiu espanyol, el Govern hauria demanat la possibilitat d’endeutar-se per “atendre els venciments de deute a curt termini“, principalment durant el segon semestre del 2023. Els fons adquirits també anirien destinats a “formalitzar noves operacions a curt termini”, tant de la mateixa administració catalana com dels “ens públics dependents de la comunitat”.

Segons ha informat el Consell de Ministres, el permís s’ha atorgat en compliment de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, així com de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera. L’autorització, puntualitza el consell executiu espanyol, només dona empara a les operacions de deute formalitzades abans del 31 de desembre del 2023, en tant que es dirigeix principalment a actuacions que la Generalitat hauria d’implementar durant la segona meitat de l’exercici.

Deute a la baixa

La Generalitat va tancar el 2022 amb una confirmació de la tendència decreixent de la taxa de deute sobre el rendiment econòmic del país. Segons les dades publicades a finals del 2022 pel Banc d’Espanya, les administracions catalanes van fer retrocedir el seu passiu fins al 33,4% del PIB, des del 35,9% amb què va tancar el 2021. En l’acumulat absolut, però, el país es manté com el primer territori de l’Estat en endeutament, amb uns 84.327 milions d’euros. També, segons el regulador financer espanyol, és la segona administració en percentatge de deute sobre el PIB, només per darrere del 44,4% que lamenta el País Valencià. Amb la mateixa taxa (33,4%) apareix Castella-La Manxa, mentre que la Regió de Murcia es queda en el 32,2%. La Comunitat de Madrid, per la seva banda, va tancar el curs amb un deute del 13,5% del Producte Interior Brut.