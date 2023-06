La Moncloa aprova l’addenda per tenir 94.000 milions més en fons europeus

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l’addenda del Pla de Recuperació per a remetre-la a la Comissió Europea i poder mobilitzar més de 94.000 milions d’euros addicionals que li corresponen a Espanya dels fons europeus NextGenerationEU. Aquesta aprovació després de reunions intenses entre l’executiu de Pedro Sánchez, la Comissió Europea, els governs autonòmics, els grups parlamentaris i els agents socials per a l’elaboració d’aquesta addenda, amb la qual es mobilitzaran 7.700 milions d’euros addicionals en transferències i 84.000 milions d’euros en préstecs, als quals s’uniran els gairebé 2.600 milions d’euros del mecanisme REpowerEU, que fomenta les energies renovables. “L’addenda ens proporcionarà una xarxa de seguretat per a poder mantenir l’impuls de la inversió pública i privada en els pròxims anys”, ha destacat la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Abans d’acabar el 2022, Calviño ja va explicar que el primer esborrany d’aquesta addenda, sis mesos després, l’Executiu ha aconseguit encabir-hi totes les reclamacions de Brussel·les i remetre-la a Brussel·les abans que se celebrin les eleccions espanyoles. L’Executiu espanyol compleix així amb el termini que estableix el reglament europeu per a remetre aquesta addenda, que finalitza el 31 d’agost d’enguany.

Calviño defensa l’aprovació

“La data límit per a sol·licitar els préstecs acabava el mes d’agost i no era realista pensar que es pogués iniciar un treball nou després de les eleccions per responsabilitat i per no posar en aquest moment freno a tot el procés que està en marxa”, ha defensat la vicepresidenta davant les crítiques de l’oposició per aprovar l’addenda abans de les eleccions generals. Ara bé, cal apuntar que ara la Comissió Europea té dos mesos, que es poden ampliar a tres, per aprovar l’addenda, que haurà de ser també validada pel Consell Ecofin.

Amb aquests recursos i les transferències addicionals, el govern espanyol pretén concentrar les inversions i les 18 reformes previstes en l’impuls de la industrialització i autonomia estratègica, és a dir donar un nou impuls a les inversions fetes amb els Perte. En concret, els 10.300 milions d’euros de transferències addicionals es destinaran sobretot a reforçar els 12 perte que ja estan en marxa. Dins d’aquestes transferències, les procedents del programa REpower, es permetran reforçar el projecte estratègic d’energies renovables, hidrogen verd i emmagatzematge i també el de descarbonització de la indústria, fins a arribar a 3.000 milions d’euros. També es dotarà el Perte Xip, amb uns 12.000 milions d’euros.

20.000 MILIONS pels diferents territoris

Si finalment Brussel·les acaba aprovant l’addenda, els recursos es canalitzaran a través d’instruments financers entre els quals Calviño ha destacat el fons de resiliència autonòmica, dotat amb 20.000 milions d’euros que serà gestionat pel Banc Europeu d’Inversions. A més, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) tindrà també un paper protagonista en la canalització d’aquests crèdits, ja que gestionarà un elevat volum de préstecs que es canalitzaran a través de dues línies de 22.500 milions d’euros per a inversions verdes i creixement empresarial.

En aquestes línies s’inclourà una dotació específica de 1.000 milions d’euros per al sector turístic; la línia ICO de promoció d’habitatge en lloguer, dotada amb 4.000 milions d’euros; el fons ‘Next Tech’ amb 4.000 milions d’euros i el fons de 1.500 milions d’euros per a impulsar les produccions realitzades per empreses del sector audiovisual a Espanya.

Com a novetats de l’addenda, es posarà en marxa un instrument de 2.200 milions d’euros per a inversions en ciberresiliencia i seguretat i s’inclourà un nou fons de 2.200 milions d’euros d’incentius fiscals per a fomentar la inversió verda de llars i empreses. També es constituirà un Fons per a l’impuls de l’habitatge social i de lloguer assequible, dotat amb 4.000 milions d’euros, que té com a objectiu incrementar el parc d’habitatge de lloguer social o a preu assequible, així com millorar el parc d’habitatge ja existent.

S’ampliarà el Kit Digital

L’addenda també inclou el canvi d’algunes fites i objectius ja fixats, amb la finalitat d’ampliar d’alguns programes, com per exemple el ‘kit digital’, que s’estendrà a empreses de més de 50 treballadors. A més, el govern espanyol vol que les ajudes dels programes de formació puguin beneficiar també a persones ocupades. Es pretén també reorientar algunes fites i objectius, ja hi ha hagut “concursos deserts” d’algunes comunitats autònomes, mentre que s’ha comprovat que hi ha programes que tenen més demanda de la prevista en un primer moment, com en la creació de places de formació professional.

Galícia acusa el govern espanyol de tramitar l’addenda “d’esquenes” als territoris

Aquest anunci del govern espanyol ha estat aprofitat per diverses autonomies presidides del PP per tal d’atacar l’executiu. Un dels que s’ha queixat ha estat la Xunta de Galícia, que al govern espanyol d’haver tramitat l’addenda “d’esquena” als territoris i ha advertit que “no sembla raonable” aprovar el document “en plena campanya electoral”, quan “està en joc” la consolidació i recuperació del teixit productiu. Així ho ha traslladat el vicepresident i conseller d’Economia gallec, Francisco Conde, en declaracions als mitjans

El vicepresident gallec ha reiterat que el govern espanyol “no està consensuant” les mesures del Pla, ni ha donat a conèixer el text de l’addenda als territoris. “Per tant, el que esperem és que es faci una rectificació immediata”, ha afirmat, i ha afegit el seu desig que “la Comissió Europea pugui actuar d’ofici” perquè “no sembla raonable” que s’adoptin aquestes mesures en plena campanya electoral.