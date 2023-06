Mas denuncia que l’estat no pot repartir unilateralment el dèficit

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha denunciat aquest dijous que l’estat “no pot imposar un repartiment unilateral i desproporcionat dels objectius de dèficit”. Així ho ha assegurat Mas després d’una reunió amb la presidenta de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), Cristina Herrero, on també ha reclamat que, amb la reintroducció de les regles fiscals europees, l’estat hauria de fer una “bona planificació i mirada a mitjà i llarg termini”.

En aquesta línia, la consellera ha assegurat que aquesta planificació s’ha de fer de forma “correcta i rigorosa” per tal de no repetir “errors del passat“. A més, Mas ha reclamat una “distribució dels objectius equitativa al pes de la despesa que afronta cada administració”.

Manca d’informació

Per altra banda, Mas també ha denunciat que l’Estat encara no ha comunicat a la Generalitat la referència de dèficit per a l’any que ve ni la previsió de bestretes a ingressar. “Tot això ha quedat en l’aire” amb la convocatòria d’eleccions anticipades, ha explicat. “Les coses es poden fer d’una altra manera”, ha reivindicat, i ha constatat que hi ha “una involució des de fa un temps sobre el grau d’informació i de dades que es comuniquen a la ciutadania i als territoris”.

Tanmateix, Mas ha assegurat que el Govern continuarà treballant en les seves previsions pensant en l’escenari més adequat per a la ciutadania catalana. “Si es confirmen les xifres, ja ajustarem les previsions i si cal, farem els ajustos necessaris”, ha dit.

El finançament és “caduc i injust”

Com és habitual entre els responsables econòmics de molts territoris, Mas també ha aprofitat per reiterar que l’actual model de finançament autonòmic és “caduc i injust per a Catalunya”. En aquesta línia la consellera ha recordat que els recursos que rep el país no es corresponen amb la seva capacitat fiscal. “Des de l’any 1987, amb el primer model, mai havíem passat tants anys amb un model caducat”, ha afegit.

A part de les crítiques al funcionament de l’estat, la consellera ha reiterat el compromís del Govern amb el manteniment d’unes “finances sanejades”. Alhora, ha assegurat que “Catalunya vol tenir una economia robusta” de cara al futur amb l’objectiu d’augmentar els seus ingressos per destinar-los al “reforç dels serveis públics i de les capacitats tecnològiques, industrials i de formació del país”.